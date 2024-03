Esta semana, el magnate australiano Clive Palmer anunció (por tercera vez en una década) un plan para construir una réplica exacta del mítico Titanic, el transatlántico británico que se hundió durante su viaje inaugural en 1912.

El excéntrico empresario minero, quien abrió en 2013 un enorme parque con réplicas de gigantescos dinosaurios animatrónicos en su propiedad del estado nororiental de Queensland, afirmó que si bien el “Titanic II” tendrá el mismo diseño interior y de cabina que el original, su sistema de seguridad será moderno y su tecnología del siglo XXI.

En declaraciones recogidas por la televisión australiana Channel 9, Palmer afirmó que “será el barco del amor y lo último en estilo y lujo”.

