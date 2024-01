Michael Jordan se hizo multimillonario por los diseños de sus zapatillas. Para ser exactos, gracias a sus Air Jordan, las cuales aparecieron en el mercado en el 1985, cuando él recién comenzaba a escribir su historia en la NBA.

Al inicio, las Air Jordan costaban $65 dólares, pero hoy pueden superar los $100, dependiendo los diseños y lo que significan. Sin embargo, existe un modelo en particular que llegó a costar una fortuna, gracias a la historia a la que representaba.

Nos referimos a las Air Jordan 13, un modelo muy especial que Michael Jordan utilizó en 1998, año clave porque fue la última temporada en que alcanzó su último título con los Chicago Bulls en la NBA.

Pero, este calzado tiene una historia particular y aquí te contamos.

La historia cuenta que en 1998, tras el segundo partido de las finales de la NBA contra los Utah Jazz, Michael Jordan le regaló sus zapatillas firmadas a un recogepelotas que estaba en la cancha. Este calzado era nada menos que unas Air Jordan 13, modelo que por ese año Nike había publicado.

Conocido también como Bred Air Jordan, este calzado se volvió muy especial porque llevaba la firma de Jordan y porque fue utilizado en este partido. Pero, no fue hasta el 2023 que logró entrar en subasta y alcanzó una cifra récord de venta.

Michael Jordan's 'Last Dance' sneakers are going up for auction https://t.co/ztYggCxQ84

— CNBC (@CNBC) March 14, 2023