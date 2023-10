Jessica Smith se hizo mundialmente conocida cuando era una bebé. Fue a través del show infantil de los Teletubbies, para el cual prestó su rostro angelical con el objetivo de ser el risueño “bebé sol”.

Smith actualmente tiene 28 años y, a través de sus redes sociales, reveló que está embaraza de su primer bebé.

Así lo relató ella misma en su red social, al publicar la foto de una ecografía junto a la frase: “Cuando dos personas se convierten en tres”.

El posteo rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones hacia la joven, quien se alejó de la televisión tras salir del show en 2014.

Presente del Sol de los Teletubbies

Un año después decidió contar públicamente que había interpretado el recordado personaje en la serie infantil.

Esto nació tras un partido en la Universidad de Canterbury, donde estudiaba primer año de danza, siendo sus compañeros quienes la instaron a confesarlo, lo que se tradujo en un extenso texto en su perfil en la red social.

“Tras celebrar mi 19 cumpleaños, y después de mucha reflexión, he decidido que es hora de que todo el mundo sepa mi secreto. Yo solía ocultarlo, pero después de que mis amigos me aconsejaran hacerlo público, he ganado confianza y lo he dicho. Ahora, todo el mundo dice que puede ver la semejanza que existe entre mi cara y la del bebé de la serie”, detalló.

Cabe indicar que el 17 de junio de 1996 los padres de Jessica recibieron una carta de Courtyard Productions, donde se oficializa a la joven como el rostro del sol de Los Teletubbies, echando por la borda a otros nombres que se barajaron hace algunos años.

En algunas entrevistas, Jessica Smith sostuvo que su elección se debió, muy probablemente, a que pudo haber sido la bebé más risueña del casting.