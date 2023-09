El dueño de Tesla y “X”, Elon Musk, es uno de los millonarios más excéntricos. Ya sea por sus declaraciones y acciones estrafalarias, el nombre de Musk no deja indiferente a nadie.

Por lo mismo, el millonario sudafricano es un referente por querer llevar al ser humano a Marte y explorar el universo.

No obstante, el hombre tiene claroscuros difíciles de sobrellevar. Así lo confirmó el escritor y periodista Walter Isaacson, que publicará la biografía del magnate de la ingeniería espacial.

En conversación con El País, Isaacson, afirmó que el millonario es un inventor con una personalidad complicada. “Tiene múltiples personalidades y cambia de una a otra. A veces, es divertido. Otras, está concentrado. Otras, se pone en modo ingeniero y lo hace muy bien. Y otras veces entra en lo que su exnovia y otros llaman “modo demonio”, en el que está oscuro y enfadado y es horrible con la gente que le rodea”, cuenta al diario español.

De hecho, a través de la investigación del periodista, se supo que Musk tuvo un tercer hijo en común con Claire Boucher, la intérprete canadiense conocida como Grimes.

En la entrada publicada por Isaacson, además, se informó que el niño fue nombrado con el curioso nombre de Tau Techno Mechanicus, un dato que Musk confirmó en la plataforma “X” (conocida antes como Twitter).

Some pictures from my Musk book. pic.twitter.com/lZGRwey7z5

— Walter Isaacson (@WalterIsaacson) September 10, 2023