Una modelo italiana de Onlyfans ha generado bastante curiosidad en su país, al asegurar que dejará la plataforma para refugiarse en un convento de monjas. Tomó decisión la decisión luego de vivir un escándalo personal.

De acuerdo al medio Corriere della Sera la mujer es Emy Buono, quien comenzó a publicar contenido para adultos a fines de 2021.

Su momento de mayor fama fue a inicios de 2023, cuando realizó un desnudo para celebrar el triunfo del Nápoles en la pasada Liga Italiana.

No obstante, un evento cambió por completo aquello y decidió renunciar a Onlyfans. Este tiene relación con una filtración de sus fotos, las cuales fueron vistas por la familia de su novio.

“La plataforma no es segura. No me protegió porque el contenido de pago que publiqué se hizo viral y acabó en los teléfonos de todo el mundo”, expuso en Instagram.

Modelo de Onlyfans ingresará a convento

Por lo anterior, días atrás reconoció que ingresaría a un convento para encontrar paz y “reflexionar sobre sus últimos meses”.

Esto se llevó a cabo el pasado 22 de agosto. El lugar elegido fue la congregación de las Hermanas Oblatas del Santo Niño Jesús en Sorrento.

No obstante, reconoció que su objetivo no es convertirse en religiosa, sino que estar en un lugar con silencio y “acercarse a Jesús”. Asimismo, descartó que haya sido obligada por terceros a realizar la acción.

“No quiero convertirme en una santa, eso está claro, pero quiero distanciarme de la gente que me juzga. Quiero encontrar un poco de paz y bienestar”, concluyó.