En 2019 se conoció el caso de un joven de 20 años en Bélgica que murió 10 horas después de haber comido una pasta que estuvo cinco días a temperatura ambiente. Aunque su caso parece algo extremo, lo cierto es que el riesgo existe si tus espaghettis pasan más del tiempo debido sin refrigerar, y aun dentro de este… no son eternos.

Considerando que la pasta en uno de los alimentos más comunes, por su bajo precio y fácil preparación, es importante saber cuánto tiempo puede pasar este plato tanto fuera como dentro del refrigerador para que su consumo sea seguro.

¿Cuánto tiempo dura la pasta sin refrigerar en buen estado?

El médico Fernando Luca de Tena, especialista en aparato digestivo, explicó al diario español ABC que “si preparamos un plato de pasta o de arroz y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente, en la encimera de la mesa y sin refrigerar, no deberíamos dejar pasar más de 24 horas antes de consumirlo para que fuera seguro su consumo”.

No obstante, Daniel Giménez, miembro de la junta de la Sociedad Española de Seguridad y Calidad Alimentarias (SESAL) y especialista en Bromatologia, Tecnología e Higiene de los Alimentos, cree que ese tiempo es demasiado.

“Si además la temperatura exterior es la de una cocina doméstica (20º a 28º C), el plato de arroz o de pasta incorpora salsa con carne o queso y los consumidores del plato son población de riesgo (enfermos, embarazadas…) el riesgo de toxiinfección alimentaria es muy grande”, expresó.

Esto, porque luego de dos horas a temperatura ambiente, las bacterias comienzan a crecer. Por esto, lo ideal es que antes de que pasen dos horas desde que las cocinamos, las refrigeremos. Obviamente, dejando enfriar primero.

Y si la temperatura ambiental es elevada, deberían refrigerarse antes de una hora.

Esto ocurre porque, al igual que el arroz, las pastas son propensas a las esporas de la bacteria Bacillus cereus, que puede causar enfermedades gastrointestinales. Y aunque podríamos pensar que al recalentarlo, estos microorganismos mueren, lo cierto es que esto no elimina las toxinas que las bacterias ya han producido.

El experto de SESAL explicó que si bien está bacteria no se considera de las más peligrosas, puede enfermarte. “Digo que no está considerada una bacteria patógena de las muy peligrosas porque en principio no causa toxiinfección alimentaria (TIA) grave, a no ser que su forma diarreica afecte a personas imunodeprimidas que ven como la bacteria coloniza sus intestinos y fabrica toxina”, expresó.

¿Cuánto tiempo puede pasar una pasta en el refrigerador y ser segura para consumo?

Los expertos recomiendan refrigerar la pasta cocinada apenas se enfría y en recipientes herméticos, a una temperatura inferior a los a 5°.

Pero, ¿cuánto tiempo permanece siendo segura en la nevera? De acuerdo un artículo de Healthline revisado por el nutricionista Miho Hatanaka, la pasta de trigo cocida dura entre 3 y 5 días refrigerada.

Lo mismo ocurre con las hechas a base de lentejas o porotos, la rellena o la lasagña.

Asimismo, explican que esto puede variar dependiente de los acompañamientos que tenga, en ningún caso una pasta dura en buen estado más de 5 días en el refrigerador.

Y aunque hayan pasado pocos días, siempre es importante examinarla antes de comerla.

Síntomas de intoxicación alimentaria

Los síntomas de intoxicación alimentaria pueden ser desde leves hasta graves. Los más comunes son dolor estomacal, náuseas, diarrea y vómitos.

En casos graves, es crucial acudir a un médico, pues hay bacterias que incluso pueden causar la muerte.

“Si comes pasta añeja que tiene otros ingredientes, como carne, huevos o productos lácteos, es más probable que también estés expuesto a otros gérmenes frecuentes como Salmonella, Campylobacter, Clostridium o Listeria”, indicaron en Healthline.

Por ello, lo mejor es la prevención y el cuidado en la manipulación y almacenamiento tanto de la pasta como otros alimentos.