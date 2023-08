Hasta el momento no han logrado dar con la identidad del sujeto y su relación con el niño.

En un hecho que mantiene en incógnita a los feligreses de una iglesia de Tenerife, España y a las redes sociales, un sujeto, cuya identidad no ha sido revelada, dejó a un pequeño niño en el altar para luego salir corriendo del lugar.

Pese a que el hecho ocurrió este domingo, el video se ha viralizado en las últimas horas. En él se puede ver como el hombre lleva al niño de no más de 3 años sentado en sus hombros mientras corre a toda velocidad hasta el altar.

Al llegar, alza al niño hasta la imagen de la Virgen del Carmen esquivando a un acólito que intenta bajarlo. El sujeto se sube y acomoda al niño a los pies de la imagen religiosa para luego salir corriendo.

Sin embargo, en el camino fue interceptado por los feligreses, quienes lo obligaron a devolverse por el niño. Así se le ve volver a subir al altar, toma al pequeño en brazos y se persigna en reiteradas ocasiones, según reportó ABC.

En su camino a la salida, el hombre se arrodilló ante la mirada atónita de los devotos y se volvió a persignar con el niño en brazos. Ante esta acción, los asistentes a la misa súbitamente comenzaron a aplaudirle hasta que dejó la iglesia.

Hasta el momento no se ha podido dar con la identidad del sujeto, su relación con el niño, ni la razón detrás de su particular acción. No obstante, el registro ya suma más de 4 millones de reproducciones en Twitter.