Este martes se confirmó la muerte de un influencer indio llamado Sharath Kumar, de 23 años, quien había caído a un río mientras grababa contenido para TikTok. Su cuerpo había sido reportado como perdido a fines de la semana pasada.

El joven estaba posando justo al lado de las cataratas de Arasinagundi, en un día que era lluvioso y sin ningún método de protección.

Su cuerpo fue hallado a 100 metros de donde se había perdido hace algunos días. Rescatistas habían estado trabajando por varias jornadas.

Hasta el lugar había llegado junto a su pareja, a quien había pedido que lo grabara para, posteriormente, publicar contenido.

De acuerdo a lo que se puede observar el influencer llegó hasta la orilla del río, el cual llevaba una corriente bastante fuerte.

Sharath Kumar a 23 years old youth from Bhadravati, Shivamogga district drowned in Arasinagundi Falls in Kollur on Sunday. The traffic incident caught on Camera by one of his accompanied friend. @hublimandi @Becarefull19 @thebengalorian @shivamoggalions pic.twitter.com/c8JcomnE3E

— Voice of Hubballi (@VoiceOfHubballi) July 24, 2023