El ranking gastronómico de Taste Atlas volvió a distinguir a la comida tradicional de Chile. En este caso se trató del Cuchuflí Chileno, que fue situado entre los Mejores Dulces Callejeros del Mundo.

En concreto, el típico dulce nacional se estableció en el lugar 38, dentro de los mejores exponentes de toda Latinoamérica, con una puntuación de 4.0.

En el listado también aparecieron los picarones, en el lugar número 13, aunque fueron adjudicados como comida proveniente de Perú.

Tal como ha pasado en ocasiones anteriores, el portal gastronómico de Estados Unidos entregó una especial descripción de lo que es el cuchuflí chileno.

“Son bocadillos dulces chilenos populares. Parecen tubos delgados y crujientes con una textura similar a la de las obleas. Se componen de azúcar, harina, mantequilla, claras de huevo y aroma de vainilla. Estos dulces a menudo se rellenan con dulce de leche, pero también se pueden cubrir con chocolate”, indicaron.

“Hoy en día, el cuchuflí se puede encontrar en casi cualquier lugar de Chile, desde panaderías, tiendas de abarrotes y supermercados, hasta vendedores ambulantes y puestos de comida en la playa”, agregaron.

