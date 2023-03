Un tiktoker británico llamado Alex se volvió viral hace algunos días a raíz de un curioso video, en el cual se ríe de un supuesto modismo que, según él ha notado, utilizan los chilenos para hablar en inglés e impresionarlo.

Para graficar el hombre, que vive en Chile hace más de cuatro años, utilizó tres ejemplos.

“Chilenos tratando de impresionarme con su inglés. ‘Oye eres inglés: Hello nice to meet you ahhhh’ (gusto en conocerte), ‘I have tree dogs and a cat ahhhh (tengo tres perros y un gato)’, ‘I love One Direction ahhhh (Me gusta mucho One Direction)”, expresó.

Pese a que el europeo adelantó que se trató de una broma, fueron cientos las reacciones que originó el video, que cuenta con 743.000 reproducciones.

“Pero cómo un inglés me hace dar cuenta que Si lo hacemos!!!!”, “El I love One Direction me representa” y “El movimiento de los ojos de lado a lado, nos hacemos mucho bullying por hablar otro idioma”, fueron algunos de los comentarios.

Hay que señalar que, días después, Alex publicó otro video a modo de broma, en el cual comenta lo difícil que es entender el acento español que se da en Chile.

“Los chilenos nunca van a entender la pena que provocan a las personas que estudiaron Español en Europa. Llevo cuatro años acá y no entiendo ninguna huevada (sic)”, indicó en el clip.

“Llegué acá con mi Español de España y descubrí que no sabía nada. 10 años aprendiendo ‘vosotros’ y adivinen qué, no se usa ‘vosotros’ acá”, agregó.

Aquel viral también fue un éxito, logrando sobre las 500.000 reproducciones en un par de días.