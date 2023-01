Una joven española llamada Ana Bastos se volvió viral en las últimas horas debido a un video que publicó en Tiktok, el cual lleva por nombre “Cosas que me impresionan de Chile y los chilenos”. El listado lo creó tras haber vivido un año en Santiago.

En este sentido, la muchacha opinó respecto a situaciones como el color de las bebidas, cómo se comportan las personas en las fiestas, la supuesta idolatría de los chilenos por Europa y el poco uso del Apple Pay (aplicación para pagar desde el celular), entre otras cosas.

La primera opinión fue: “La Fanta Naranja era radioactiva. No la probé del asco que me daba. No tenían Fanta limón”.

Tras eso detuvo en las fiestas: “Todos beben lo mismo para salir de fiesta, que es pisco. No puedes ir a las discotecas y pedirte un whisky”.

Sin duda, la parte que generó más comentarios fue cuando habló de una supuesta admiración exagerada por Europa y España: “Me sorprendió mucho que idolatren tanto a Europa y sobre todo a España, nos tienen como en un pedestal. Están muy obsesionados con Europa y con la vida de Europa”.

Española y las cosas ‘raras’ de los chilenos

Posteriormente volvió a hacer referencia a las fiestas: “Todos los chicos en las discotecas te piden bailar, en vez de cogerte, darte una vuelta y ponerte a bailar como harían en España. Aquí viene el chico y te dice ‘¿Quieres bailar?’, y nos parece súper raro, entonces es como ‘No”.

Tras eso se refirió a cómo se afrontan las relaciones de pareja: “Tienen muy marcado el pedir pololeo, o pedir salir, y cuando sales con alguien como que te involucran demasiado rápido en la familia. Muchas amigas salieron con chilenos y al día estaban en las bodas, en comidas familiares, conociendo a la abuela, etc”.

Para finalizar hizo alusión a los matrimonios: “En las bodas se tiene que ir 100% con pareja. Muchas amigas nuestras conocían a un chico y al día siguiente la invitaba a una boda porque no tenía pareja con quien ir”.

“Eso me pareció muy heavy (raro), porque en España ir a una boda solo es lo mejor. De hecho allá hay una mesa exclusiva para solteros”, agregó.

El video obtuvo gran cantidad de comentarios de chilenos, en su mayoría negativos. “Le dicen ‘Chile’ a Santiago, por eso las costumbres que hasta mi como chilena me extrañan”, expresó una persona.

“Yo soy de México y estoy en chile, no sé en qué parte de chile estuviste tú jajajaja”, “Pedir pololeo no es pedir salir. Pedir pololeo es decir: quieres ser mi novi@”, “¿Que parte de Chile será eso? nunca me han suspendido las clases por la lluvia, he ido soltera a bodas, hay mucho mosquito y vivo en Santiago”, fueron otras opiniones.