Durante la década de los 70, se vivió uno de los casos más extraños de una posible abducción alienígena, lo que llamó la atención en el mundo de la ufología y en aquellas personas no creyentes en este tipo de relatos: El caso del Cabo Valdés.

Aunque muchos no creyeron de manera total en el relato del cabo Armando Valdés, muchos investigadores del tema tomaron conocimiento del caso.

Lo anterior, llamando incluso a atención a nivel internacional debido a la descripción particular del caso.

Al ser un caso que causó relevancia durante el siglo XX, se mantuvo siempre la especulación de la veracidad de este encuentro cercano con un ovni, aunque hubo testigos presenciales de la abducción, quienes contaron su experiencia respecto a estos hechos.

¿Cuál fue el caso del cabo Valdés?

Durante la madrugada del 25 de abril de 1977, en plena Pampa Lluscuma, cercano a Putre y ubicada en la Región de Arica y Parinacota, una patrulla constituida por 8 hombres cumplía sus servicios de patrullaje en la zona. El grupo estaba compuesto por varios militares, incluyendo al cabo Armando Valdés.

Al ser una zona montañosa, muchas veces tenían que mirar hacia los cerros si aparecía algo extraño frente a ello. Durante este servicio de patrulla, el cabo Valdés observó una luz en el cielo, el cual baja a la tierra y se pierde tras las montañas dejando un halo de luz similar a lo que ocurre con el sol cuando se esconde.

Frente a esta sospechosa luz, el cabo Valdés alerta a los demás de su equipo frente a este cuerpo extraño. Aunque pensaron que era un aerolito, esta luz se acerca a los hombres iluminando todo el sector donde se encontraba.

Valdés comenzó a acercarse al objeto desconocido, el cual media unos 25 metros de diámetro con una altura de unos 7 pisos, increpó hacia la luz solicitando que se identificara.

Al no tener respuesta, el cabo comenzó a acercarse al ovni, desapareciendo en la niebla por unos 15 minutos, según los relatos de los testigos.

Tras estos largos minutos de incertidumbre, los miembros de su patrulla describen que lo encontraron con la mirada desorbitada y diciendo cosas raras como: “Ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero les aseguro que volveremos”.

Recuerdos borrosos

Tras el encuentro del Valdés con su patrulla, el cabo relato que en los 15 minutos en los que estuvo desaparecido, no recordó nada.

“Lo único que guardo en mi mente es haber tenido un sueño profundo; haber caído en el fondo de un abismo, en lo demás mi cerebro esta vacío”, relató Armando Valdés.

Aunque el cabo Valdés no recordó mucho del suceso, con la ayuda de los relatos de sus compañeros pudo volver a reconstruir este encuentro paranormal.

Al ser un caso único en esos tiempos, muchos medios de comunicación de la época se interesaron y decidieron recabar en la mayor cantidad de detalles de este incidente.

Así también los testigos que estuvieron presentes en la aparición del cabo, comentaron dos situaciones que llamaron al atención de este caso.

El cabo Valdés presentó una barba crecida (aunque se había afeitado el mismo día), además que su reloj estaba adelantado a 5 días después de la fecha de su desaparición.

Otros sucesos que llamaron la atención fue el comportamiento de los animales presentes en la zona.

Según el profesor Pedro Araneda, la primera persona en ver a la patrulla y el único en grabar un documento original del caso, cuando apareció la luz, el perro que los acompañaba llamado Huamachuco, permaneció quieto mirando la luz sin ladrar.

Sobre los caballos que estaban en el establo cercano, todos soltaron sus esfínteres.

Investigaciones posteriores

Tras la llegada del cabo Valdés a la capital, fue sometido a varios exámenes en el Hospital Militar de Santiago.

Electroencefalograma, sesiones con médicos, psicólogos y diversos especialistas son algunos de ellos, incluyendo una sesión frente al detector de mentiras.

También fue atendido por el psiquiatra Rafael Méndez, quien comentó que Valdés habría sufrido un brote psicótico y que los soldados de su patrulla tuvieron una psicosis colectiva.

Frente a estos dichos, otros investigadores ufológicos mantuvieron su posición frente a los dichos de los testigos.

Incluso, el investigador español Antonio Ribera, autor del libro “Secuestrado por extraterrestre”, mencionó que el el cabo Valdés “Fue sacado de nuestro espacio normal y llevado a otro espacio y a otro tiempo“.

La verdad tras su desaparición

Debido al alto secretismo que dejó el caso, tanto por los militares y los testigos, hubo mucha incertidumbre los siguientes años.

Durante 1999, el cabo Valdés fue invitado al programa de Pedro Carcuro “De Pé a Pá”.

Allí sus dichos fueron diferentes a los obtenidos en 1977, contando más detalles del encuentro extraterrestre debido a una regresión hipnótica que se realizó.

Tras años de incertidumbre, el cabo Armando Valdés, ya ex sub oficial y pastor evangélico, fue invitado al II Encuentro Ufológico realizado en Maipú en el año 2013, donde declaró nunca haber sido abducido. “Nunca fui abducido, no existe contacto de primer, ni de segundo, ni de tercer tipo”, comentó Valdés durante su participación en el evento.

Aunque frente a estos nuevos dichos de Armando Valdés, continúa el escepticismo respecto al caso.

Lo anterior ya que el protagonista y sus testigos no han vuelto a hablar del tema o a desmentir completamente sobre los hechos.

Esta historia quedó como uno de los sucesos alienígenas más conocidos en el país, incluso teniendo su propio capítulo en el programa OVNI de TVN, quedando grabado en la memoria colectiva de los aficionados al tema.