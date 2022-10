Una modelo italiana de Onlyfans está siendo investigada por la policía debido a una acción que realiza en estadios de fútbol de aquel país. En concreto, la joven ha sido captada desnudándose en los partidos del Bari.

El nombre de la aludida es ‘Coyote Cutee’, quien acumula más de dos millones de seguidores en la mencionada red social, más otros cientos de miles en Instagram.

En concreto, según consiga el medio local Corrierre della Sera, la muchacha suele posar en ropa interior en los momentos que su equipo marca goles.

Aquello, exponen medios de ese país, evidentemente atrae miradas y flashes de los demás hinchas del equipo antes mencionado. Hasta ahora, la mayoría de sus acciones han sido en el estadio llamado San Nicola.

Por lo anterior, indican, la policía inició una investigación en contra de ‘Coyote Cutee’, asegurando que podría ser denunciada por delitos de exhibicionismo.

En declaración al citado medio, la modelo indicó que sólo cobra por el contenido que vende en Onlyfans, asegurando que su relación con los demás seguidores es muy normal.

“No me pagan las productoras pornográficas, por lo que hago todo yo misma: registro, edito y administro las redes sociales”, indicó.

“No me considero una estrella porno, no soy famosa ni me promocionan las productoras pornográficas. Soy trabajadora independiente”, agregó.

La mujer debería ser citada a declarar por estos hechos, mientras que el club podría analizar suspender su ingreso al estadio en caso de ser hallada culpable.

Por lo pronto, arriesga multas de miles de euros si un juez decide condenarla por el cargo anteriormente expuesto.