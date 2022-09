En los últimos años han surgido diversas historias de personas que quieren parecerse a sus ídolos, pero hay casos que van más allá de lo habitual, como es el de Oli London.

El joven de 32 años, nacido y criado en Londres, Reino Unido, ha llamado la atención en el último tiempo tras declararse “transracial” y buscar a través de las cirugías parecerse a Jimin de BTS, uno de sus ídolos de Corea del Sur. Esto ha llamado la atención en redes sociales, criticando la apropiación de una cultura diferente a la de su origen.

Aunque su camino a convertirse en coreano no ha estado exento de polémica, el joven sigue compartiendo en redes sociales respecto a sus cirugías estéticas, su día a día viviendo en Corea del Sur, y respondiendo a quienes lo critican por su modo de vida.

Tras mudarse a Corea del Sur el 2013 para enseñar inglés, el joven británico comenzó a descubrir sobre la cultura y la música del país donde conoció a la boy band surcoreana BTS, obsesionándose con Jimin, uno de los integrantes de la banda. “Él es como mi modelo, al igual como Miguel Ángel con David, el es mi modelo, me base en su apariencia para realizarme cirugías estéticas para parecerme a él”, comentó Oli al medio alemán Arte.tv.

Desde 2014, Oli London se ha sometido a 32 cirugías, entre ellas varias rinoplastías, rellenos en labios, cirugías oculares, estiramiento facial, blanqueamiento de piel, entre otros procedimientos estéticos, con el fin de transformarse en una persona con rasgos asiáticos.

Su “obsesión” como lo ha declarado, ha traspasado fronteras y le ha forjado una creciente popularidad en redes sociales, donde muestra su vida en Corea del Sur como influencer, sus nuevos “crush” de TikTok y realizando desafíos virales en la red social que lo mantienen en tendencias. Además, también ha incursionado en el mundo de la música, realizando sus propios videoclips los cuales incluyen mucho color y parafernalia, donde demuestra su amor por la cultura coreana y el k-pop.

Las críticas que recibe el influencer se pueden percibir en todas sus redes sociales, debido a la alta exposición de su vida y sus actividades, además de generar molestia en la comunidad en general ante sus opiniones o acciones.

En 2020, Oli London se casó con un “cardboard” de Jimin en una extraña ceremonia realizada en Viva Las Vegas Wedding Chapel en Las Vegas, Estados Unidos. Allí dio el sí frente a “Elvis Presley”, quién ofició el enlace, al cual asistieron sus amigos más cercanos.

Durante el 2021, Oli London salió a aclarar dudas respecto de su persona, identificándose como no binario y coreano, además de publicar en Twitter una bandera de Corea del Sur con los colores de la bandera LGBT+. Esto causo indignación tanto en la comunidad coreana como en aquellas personas del movimiento LGBT+, los que no dudaron en responder y entregar sus posturas sobre sus declaraciones.

This is my new official flag for being a non-binary person who identifies as Korean. Thank you for the overwhelming support it was so hard for me to come out as Them/they/kor/ean 🏳️‍🌈⚧ #olilondon #nonbinary pic.twitter.com/5uJp2dBQU5

— Oli London (@OliLondonTV) June 18, 2021