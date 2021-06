Oli London, influencer de 31 años siempre ha sido fan del K-pop y de la cultura coreana. Incluso, hace un tiempo se declaró una persona ‘transracial’, pero ahora llevó su fanatismo hacia otro nivel: se operó los ojos para parecer coreano y así ser igual a su ídolo musical Jimin, conocido por ser parte del grupo BTS.

El hecho fue dado a conocer por el mismo London, quien a través de un video en su cuenta de YouTube, el cual tituló “Ser coreano”, relató su experiencia y el por qué se realizaba esta cirugía.

“Me identifico con la comunidad coreana. Tal vez ahora me acepten más porque tengo ‘la apariencia’. Tal vez la gente piense que en realidad soy coreano, lo que me hará muy feliz. Pueden ver cuánto amo su cultura. Este es el extremo al que he llegado porque amo mucho a Corea“, comenzó diciendo.

“Sólo quiero que Jimin se sienta orgulloso también. Jimin es mi máximo ídolo y quiero que esté orgulloso. Estoy seguro de que estará orgulloso de que me vea exactamente como él ahora. Tengo sus ojos. Finalmente tengo los ojos coreanos de Jimin y son tan, tan hermosos. Estoy tan, tan feliz con mi nuevo look y no puedo esperar a ver los resultados finales cuando baje toda la hinchazón”, señaló.

Dicho video generó una ola de reacciones por parte de su comunidad, quienes arremetieron contra el tiktoker por “identificarse como coreano”.

Esta cirugía en sus ojos, sería la número 18 a la que se ha sometido London para poder parecerse a su ídolo musical, sumando rinoplastías, entre otras. En su primera publicación post cirugía, el influencer manifestó “finalmente soy coreano. He hecho la transición. Yo estoy tan tan feliz. Completé mi look. Finalmente soy chicos coreanos, tengo los ojos, me acaban de levantar también las cejas. Estoy tan feliz”.

London, quien hace un tiempo se identificó como una persona no binaria y trans racial, compartió a través de su cuenta de Twitter, mostrando su “nueva bandera oficial”, la que simula el símbolo de la bandera de Corea con los colores de la bandera LGBTIQ+.

This is my new official flag for being a non-binary person who identifies as Korean. Thank you for the overwhelming support it was so hard for me to come out as Them/they/kor/ean 🏳️‍🌈⚧ #olilondon #nonbinary pic.twitter.com/5uJp2dBQU5

