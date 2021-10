No cabe duda que las redes sociales son herramientas que pueden potenciar a millones de personas a la fama a través de videos que se viralizan con rapidez. El último caso corresponde a Yanira Barrios (44), una mujer salvadoreña cuyo baile publicado en TikTok se transformó en el fenómeno de las últimas semanas.

Hasta hace poco Berríos vendía agua mineral en el centro de la ciudad de San Salvador, pero una tarde de agosto decidió registrar sus pasos de baile en un corto audiovisual, el que posteriormente publicó en TikTok con una singular melodía.

Lo cierto es que este registro la catapultó a la fama en pocos días, haciendo que su canal en TikTok tuviera un aumento considerable de seguidores. Sin ir más lejos, está muy cerca de llegar al millón de fans.

Por su parte, el video alcanza ya la cifra de 47 millones de reproducciones, todo un éxito en poco más de un mes.

En conversación con la cadena Univisión, Yanira contó que su vida ha tenido un cambio importante tras la viralización del video. Tan así que incluso dejó su puesto que tenía en la calle.

“Antes del video yo vendía agua, jugo, gaseosas, cigarros, dulces, tengo 17 años de andar vendiendo en la calle”, aseguró.

“Soy nueva, no sé cómo reaccionar, hay personas que quieren que les patrocine el negocio, pero yo soy una persona de escasos recursos”, agregó.

No obstante, en una reciente live realizado en Instagram la mujer aseguró que también ha sufrido discriminación de parte de terceros, debido a sus orígenes.

“¿Cuántos viven de ganar en YouTube? Dígame, ¿cuántos no sobreviven de eso? ¿Qué tengo yo que no pueda? Dígame a mí, ¿qué tengo yo que no pueda ganar bien y una [mujer] de dinero sí puede ganar bien? ¿Por ser señora, porque soy pobre, porque no estoy en el mismo nivel?”, aseveró recientemente.

Pese a lo anterior, Berríos indicó que espera aprovechar al máximo su ‘minuto de fama’, por lo que incluso abrió su propia página de Facebook, con el fin de captar ingresos por publicidad.

“En toda parte me reconocen, le doy gracias a mi gente, al amor que me dedican. Yo me siento muy feliz cuando me miran, me abrazan”, señaló.

Habrá que esperar a ver cuánto tiempo se extiende el éxito de la mujer en redes sociales, por ahora todo marcha ‘sobre ruedas’.