La Iglesia Católica de Estados Unidos se vio envuelta en un escándalo luego de que el secretario general de la Conferencia Episcopal del país renunciase a su cargo tras ser acusado por un medio de comunicación católico de usar regularmente la aplicación de citas destinada a hombres gays y bisexuales.

Como consignó el medio The Washington Post, el pasado 20 de julio el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USSCB), el arzobispo José Gómez, anunció que el exsecretario Jeffrey Burrill hizo efectivo su retiro de la iglesia por los motivos señalados anteriormente. Y destacó además, que esta vez no estuvo relacionado con comportamientos indebidos involucrando a menores.

#BREAKING: Per memo from @ArchbishopGomez, Msgr. Jeffrey Burrill has resigned as General Secretary of the @USCCB. pic.twitter.com/Ci6bCrjA0P

— Christopher White (@cwwhiteNCR) July 20, 2021