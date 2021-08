La nuevo entrega del cómic Batman: Urban Legends ha revelado una información que no ha dejado indiferentes a los seguidores del Universo DC, al destacar que Robin, histórica ‘mano derecha’ del superhéroe, se reconoció como bisexual.

Según detalló CNN, el detalle de lo anterior se develó en el capítulo Sum of Our Parts, que fue creado por la guionista Meghan Fitzmartin y la dibujante Belén Ortega.

Sobre el final la historia muestra que Tim Drake es invitado a una cita por un amigo llamado Bernard, a lo que él responde: “Sí, creo que quiero eso”.

A través de su cuenta de Twitter, Fitzmartin indicó haberse sentido orgullosa de tener la responsabilidad de ahondar en la vida de este personaje, indispensable en el universo de Batman.

“Eres tan increíblemente amado, importante y observado. Estoy eternamente agradecida de que se me haya confiado a Tim Drake y su historia. Me siento honrada de trabajar con los increíblemente talentosos Belén Ortega y Alejandro Sánchez (colorista)”, sostuvo.

My goal in writing has been and will always be to show just how much God loves you. You are so incredibly loved and important and seen. Forever grateful to be trusted with Tim Drake and his story and honored to work with the amazingly talented @BelenOrtega_ and @loquesunalex 💗 pic.twitter.com/h2BMotX0Iq

— Meghan Fitzmartin (@megfitz89) August 10, 2021