No caben dudas de que los quiebres amorosos dejan heridas y resentimientos entre los involucrados, situaciones que son totalmente normales. No obstante, hace algunos días una tiktoker estadounidense llevó esto a otro nivel, al reconocer que fingió un matrimonio para sacarle celos a su ex.

De acuerdo a lo expuesto por el diario inglés Mirror, quien realizó esto fue una joven llamada Sarah Vilard, que hace algunos días publicó un video en Tiktok asegurando que había realizado esta acción.

En la publicación, que lleva 700.000 reproducciones y supera los 119.000 ‘Me Gusta’, la joven sostuvo que la acción la concretó a fines de 2020.

En el video ella misma mostró las fotos de aquella sesión falsa y escribió que estaba: “Recordando la vez que fingí que me casaba y tuve una sesión de fotos para vengarme de mi ex”.

Dentro de las imágenes se le veía utilizando un vestido de novia, que había comprado para la ocasión, siendo acompañada por un supuesto novio, quien en realidad era un excompañero que había tenido en el colegio, y una supuesta dama de honor.

Si bien hubo muchas personas que se rieron de la acción que había llevado a cabo Volard, otros también la cuestionaron. “Este nivel de dedicación es completamente psicótico o absolutamente genial”, indicó uno de los usuarios.

Por otro lado, también hubo individuos que consultaron a la joven sobre si su ex había tenido alguna reacción luego de observar.

Ante esto, ella sostuvo que el muchacho le había enviado un mensaje de WhatsApp luego de haber visto el posteo, agregando que “lo daría a conocer en los próximos días”.

Cuestionada por sus motivos para llevar a cabo esta hecho, Vilard sostuvo que había sido víctima de una infidelidad cuando estaba con aquel muchacho.