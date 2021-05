Cientos de seguidores atrajo en Twitter una “bella” motociclista japonesa, quien a diario compartía fotos de su obsesión con las motos.

La tuitera se hacía llamar Soya y en redes sociales se le podía encontrar como @azusagakuyuki, donde destacaba por tener una larga cabellera, complexión casi perfecta y una coqueta sonrisa.

Sin embargo, detrás de sus más de 300 selfies, escondía un gran secreto.

Soya en realidad era Yasuo Nakajima, un hombre divorciado de 50 años, oriundo de Ibaraki, Tokio, y padre de tres hijos, que logró engañar a miles de personas.

Según reveló al diario The Washington Post, sus imágenes fueron creadas usando la aplicación FaceApp, que permite transformar el género de una persona en una imagen.

El hombre decidió crear esta nueva identidad, luego de que su cuenta como hombre dedicada a su gran pasión por las motos, no superara los 10 seguidores. “Nadie quiere leer lo que publica un hombre normal de mediana edad”, afirmó al diario.

Nakajima conoció la app gracias a sus hijos, y en 2019 decidió crear este nuevo personaje. “Lo único que estoy creando es, básicamente, mi apariencia. Todo lo demás soy yo”, dijo al TWP.

“Cuando eres joven, la gente mayor tiende a regañarte o criticarte y te dicen que debes hacer esto o aquello. Pero a esta edad, no hay nadie alrededor que realmente me regañe”, agregó. “Estoy viviendo el mejor momento de mi vida”, sentenció.

Pero no todo fueron elogios para su alter ego femenino. Yasuo explicó que una de las razones de su plan, era conocer de cerca lo que debían soportar las mujeres en redes sociales, y lo supo. Soya fue “bombardeada” con mensajes no deseados de hombres.

El secreto de Nakajima, un ex fisicoculturista, debió salir a la luz tras un error en una selfie. Luego de publicar una foto mirándose al espejo, un fan se dio cuenta que había algo extraño en el reflejo.

Así comenzó una “investigación” de su cuenta por parte de un programa de televisión japonés, que finalmente dio con la verdad.

En marzo pasado, el hombre reconoció públicamente quién era, pero lejos de sentirse traicionados, su número de seguidores aumentó a niveles inesperados, muchos afirmando que les interesaba más su contenido y personalidad que su sexo.



“Cuando comparo cómo me siento cuando comencé a tuitear como mujer y ahora, siento que estoy gravitando gradualmente hacia esta persona … este mundo de fantasía que creé”, reconoció.

Hoy su cuenta sigue activa, pero esta vez compartiendo imágenes de él como hombre y mujer, aunque refiriéndose a sí mismo con pronombres femeninos.

Pero a pesar del éxito de Soya, una de las fotos recientes más populares de Nakajima es una sin retoques donde se le ve de pie frente a las montañas Shikoku, con los brazos estirados hacia el cielo. “La vida es una vez, juega a este mundo”, escribió.

みんなっ‼︎ありがとう😊

Enjoy it👍

Life is once, play this world pic.twitter.com/LVTQZFDnBC

— 宗谷の蒼氷 (@azusagakuyuki) April 19, 2021