Hombre se emborrachó en Navidad y pagó cerca de $86 mil para cambiarse el nombre a Celine Dion

A más de alguna persona le ha pasado que -producto del alcohol- toma decisiones un tanto precipitadas y al día siguiente termina arrepintiéndose de haberlo hecho.

Algo así fue lo que vivió un hombre inglés de 30 años, llamado Thomas Dodd, y aunque en su caso no existe arrepentimiento, igualmente fue víctima de una noche de borrachera y de una admiración inconmesurable por Céline Dion.

Y es que el sujeto es tan fanático de la artista canadiense que -producto de estar pasado de copas- decidió la noche de Navidad iniciar los trámites para cambiar su nombre por el de la cantante, pagando 89 libras esterlinas (cerca de 86 mil pesos) para ello.

Claro que su embriaguez fue tal que nunca se acordó que había hecho este trámite hasta el día en que le llegó una notificación para confirmar el cambio de identidad.

Según relató al The New York Post, Dodd pasó gran parte de la cuarentena por la pandemia escuchando y viendo videos en YouTube de Celine Dion. “Ella es la persona a la que recurro cuando necesito animarme“, aseguró, lo que seguramente lo animó a tomar la decisión de cambiar su nombre por el de ella.

“Honestamente, con la mano en el corazón, ¡no recuerdo haberlo hecho!… recuerdo haber visto el concierto y recuerdo haberme emborrachado un poco“, sinceró.

Fue entonces que un día recibió un documento con la solicitud del cambio de nombre, la que debía firmar para confirmar su decisión. “Inicialmente, tuve que sentarme porque no podía creerlo, entonces revisé mi banco y lo confirmó todo“, comentó.

Y aunque lo pensó, no se arrepintió. “Una vez que me di cuenta, ¡lo firmé de inmediato porque la amo!“, aseguró.

Así, el nombre Thomas Dodd irá poco a poco quedando en el pasado para darle el paso a Céline Dion, nombre que incluso ya cambió en redes sociales.

Tier 4 is the least of my worries – I’ve just got home to some post. Apparently at some point over Christmas I’ve had one too many vinos and legally changed my name to Celine Dion! pic.twitter.com/ZchXWiqhUw

— Celine Dion (@ThomasDodd1) December 30, 2020