El dicho de que los gatos eligen al dueño y no viceversa cobra cada vez más sentido. Los gatos, efectivamente, eligen a la o las personas con las que convivir y a las que considerar como sus tutores (no dueños).

Los felinos no se consideran propiedad del humano. Pueden tener un vínculo fuerte con sus amos, sin embargo, no ven una relación de jerarquía. Los gatos no sienten la obligación de quedarse con una persona en particular, pero, esto no quiere decir que no necesiten de compañía y seguridad para sentirse bien.

Estos animales son fanáticos de la comodidad, rutina y protección. Por esto y otros motivos les resulta tan satisfactorio definir lugares para tomar la siesta: la cama de sus amos, los sillones de la casa y, en realidad, cualquier sitio que posea el olor de sus tutores.

De la misma forma, los gatos seleccionan a una persona con quien dormir. Si bien existen ciertos debates respecto a si es bueno o no dormir con ellos, hay estudios que afirman el beneficio de convivir con mascotas.

Dentro de los aspectos positivos que trae el vivir con gatos, está el hecho de que su ronroneo reduce el estrés y la ansiedad por su baja frecuencia vibratoria y continua, lo que ayuda a disminuir la presión sanguínea, además de aumentar los niveles de serotonina, prolactina y oxitocina, hormonas que están asociadas al sentimiento de felicidad.

El minino elegirá dormir con una persona sólo cuando se sienta en extrema confianza y seguridad con ella. Este aspecto está directamente relacionado con la forma en que su memoria está configurada: si la persona lo alimenta, cuida y les brinda atención, lo asociarán con la satisfacción de sus necesidades.

El felino elige con quien convivir

La asociación anteriormente nombrada se da a través de los sentidos: visión, olfato y oído. De tal forma, el gato recordará el olor propio de su amo e incluso la manera en que éste le habla.

Por esto y lo explicado previamente, es que los mininos intentarán dormir con sus humanos ya que necesitarán de su presencia, olor y voz para sentir protección y estabilidad, lo que asocian al sentido de supervivencia (cosa que, en este caso, el dueño le estaría dando).

Aún así, si este no es tu caso, no implica que tu mascota no te quiera. La decisión que tome el felino también depende de su personalidad, porque sí, no todos los gatos actúan de la misma forma a pesar de pertenecer a una misma especie. Al igual que las personas, la manera específica de expresarse estará sujeta a su forma de ser.