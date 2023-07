La epilepsia está dentro de las principales enfermedades en las consultas neurológicas veterinarias que se registran a nivel nacional. Según el Colegio Veterinario, el 80% de las consultas se deben a esta enfermedad, afectando mayormente a los perros. No obstante, el caso del gato, la epilepsia es muy poco frecuente.

Lo primero que debes saber es que la epilepsia es un trastorno de la función cerebral que se caracteriza por la presencia de convulsiones, es decir, espasmos que se repiten a lo largo de la vida del animal.

¿Qué debo hacer en caso de presenciar un ataque epiléptico?

Cabe destacar que, antes de sufrir convulsiones, el animal puede querer atraer la atención de su dueño, estar intranquilo o, por el contrario, quedarse quieto o buscar un lugar para esconderse.

Tras la convulsión el animal puede tener también una fase de hiperactividad o de hipoactividad.

“Lamentablemente, para la epilepsia no existe una cura, pero sí un manejo de la sintomatología, donde el médico tratante prescribirá manejo farmacológico para el control de los signos y, en algunos casos, reducción de los episodios convulsivos”, indica Isabella Roa de Gabrica.

La veterinaria de Gabrica, Isabella Roa señala que “existen diferentes situaciones que pueden llegar a ser detonantes para la manifestación de una convulsión. La manifestación de un tumor, la migración de parásitos a nivel cerebral (como es el caso de la dirofilaria immitis), la presencia de enfermedades primarias que puedan desencadenar como efecto secundario un episodio convulsivo (distemper canino, hipoglicemia, encefalopatía hepática, entre otras).

Además de causas asociadas a enfermedades, también hay que considerar traumatismos en la cabeza, intoxicaciones, reacciones adversas a medicamentos, o incluso situaciones con altos niveles de estrés, pueden conllevar a su manifestación.

Síntomas de epilepsia en los perros

Hay que acotar que estos síntomas pueden ser solamente algunos:

-Alteración en su nivel de consciencia. -Se pone rígido, cae al suelo de lado. -Tiene movimientos de pedaleo con las extremidades. -Temblores. -Vomito. -Masticación con la mandíbula. -Salivación. -Dilatación de las pupilas. -Defecación. -Micción incontroladas.

Consejos para enfrentar un episodio

Según la experta se recomienda seguir los siguientes consejos: “Lo más importante es la calma, brindarle un espacio de seguridad a la mascota, de total silencio, evitar sacarlo del estado en el que se encuentra de forma desesperada, y claro está, acudir al médico veterinario de inmediato, donde nos indicara el tratamiento y protocolo a seguir de acuerdo con los resultados de diferentes exámenes para el diagnóstico que se realice”, recomienda la veterinaria de Gabrica.

Las primeras convulsiones pueden aparecer, generalmente, entre los 6 meses y los 5 años de edad, siendo más frecuente entre 1 y 3 años. La duración media de una convulsión es entre 1 y 2 minutos, aunque hay casos que pueden ser más extensas. Estas suelen presentarse cuando el can está en reposo, muchas veces durante el sueño, aunque en ocasiones aparecen asociadas a un estímulo emocional (la visita de un familiar, la proximidad de una hembra en celo, etc.)

El tratamiento de la epilepsia en medicina veterinaria se basa en anticonvulsivos. La aplicación del tratamiento debe realizarla siempre bajo control veterinario.

Por último, debe tenerse en cuenta que el tratamiento de la epilepsia consigue, en la gran mayoría de los casos, disminuir la frecuencia y la intensidad de las convulsiones, pero estas no desaparecen por completo. “Un tratamiento que no esté dirigido puntualmente hacia el paciente con la condición, simplemente no reduciría la frecuencia de episodios ni disminuiría la duración de estas”, agrega la veterinaria.