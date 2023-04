Medios en Inglaterra dieron cuenta de una terrible situación ocurrida con un perrito, el cual se volvió adicto al alcohol mientras estuvo con un dueño por más de dos años. El animal fue rescatado por una asociación, la cual estuvo encargada de tratar esto.

De acuerdo a lo que indica Telegraph se trata de un perro labrador que se llama Coco, que fue trasladado hasta un refugio llamado Woodside Animal Welfare Trust junto a otro can. Todo esto tras la muerte del cuidador.

Ambos estuvieron en tratamiento por algunos días, en aquel tiempo solo Coco logró sobrevivir, ya que su ‘compañero’ murió luego de sufrir un ataque.

“El amigo de ‘Coco’ tenía ataques repetidamente y poco después ‘Coco’ también empezó a tener ataques. Afortunadamente, un veterinario estaba en el lugar en ese momento y pudo administrar atención de emergencia, pero lamentablemente, el amigo de ‘Coco’ falleció a pesar de nuestros mejores esfuerzos”, indicaron en un comunicado.

No obstante, el perrito desarrolló síntomas de abstinencia al alcohol, por lo que debía permanecer sedado durante las 24 horas en el lugar.

Andy Vermaut shares:In Rare Case, UK Dog Becomes The First To Be Treated For Alcohol Addiction: A two-year-old Labrador cross named Coco got addicted to alcohol as his owner had a habit of leaving his drink out before going to sleep. https://t.co/a4qntydsg3 Thank you. pic.twitter.com/kULnPhU3HL

