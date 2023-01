Un perrito se convirtió en un verdadero héroe en Argentina, esto a raíz de una proeza que logró en el incendio de una casa en la localidad de Rafael Castillo. En concreto, el can logró rescatar a su dueño en medio del humo y las llamas, además del gato que vivía en el hogar.

De acuerdo al reporte de TN, el perro se llamaba ‘Chiquito’ y el hombre era Gabriel Gómez, quien la tarde del pasado 9 de enero se quedó dormido en el living mientras veía televisión.

En su relato Gómez sostuvo que mientras estaba durmiendo hubo un corto circuito en la casa, lo que originó un incendio en el lugar. Lo peor del caso es que él cayó inconsciente debido a la toxicidad del aire.

Fue ahí cuando el can actuó y logró llevar el cuerpo del hombre hasta la puerta de la casa, donde logró hacerlo reaccionar para que saliera. “Me arrastró hasta el comedor y me despertó. Me salvó la vida, volví a nacer”, expresó.

“Me quedé dormido. En un momento sentí un ruido y se cortó la luz, pero no le di bolilla. Él estaba afuera, no sé cómo hizo para entrar, pero pasó y me hizo caer de la cama”, agregó.

Perrito fue un héroe

Por último Gabriel Gómez indicó que logró reaccionar, debido a las acciones del animal, y tuvo que pedir ayuda a unos vecinos para poder abrir la puerta.

“Yo no me podía despertar, me arrastró hasta el comedor y con manotazos y lamidas me despertó. Cuando me despabilé completamente veo todo nublado, colores y calor. Estaba prendiéndose fuego todo, quise abrir la puerta y me quemé la mano”, concluyó.

Pero eso no fue todo, ya que el perro ingresó nuevamente al inmueble y sacó al gato que tenía la familia. El felino también se había intoxicado con el monóxido de carbono.

”Entró de nuevo y sacó al gatito de la pieza, colgado de la boca como si fuera la mamá”, cerró.

Hay que señalar que, a consecuencia del incendio, el hombre y su familia perdieron todas sus pertenencias, por lo que actualmente duermen arriba de un camión mientras esperan ayuda.