En nuestro planeta aún hay especies que faltan por descubrir, en especial aquellas que están en la profundidad de los mares. Allí, donde el hombre no puede llegar, existe una misteriosa especie con forma de “sushi” que utiliza a los peces para sobrevivir.

Según la información consignada por ZME Science, esta criatura marina de 14 patas se convirtió en la principal novedad de Japón, y es que es imposible no comparar al pequeño animal a un sushi de salmón típico del país nipón.

El acuario Aquamarine Fukushima es el encargado de exhibir a esta especie recuperada en las costas de Rausu, Hokkaido, a una profanidad de entre 800 y 1200 metros.

La criatura, al parecer perteneciente a una de las más de 40 especies del género “rocinela”, tiene un característico color anaranjado, similar al sushi de salmón.

Según los expertos, esta peculiar coloración de tono rosa anaranjado se debe al pigmento y otros nutrientes que la criatura absorbió de su presa de la cual fue parasito hasta ser capturado con una red de arrastre.

La ZME Science compartió que el animal es un tipo de crustáceo con caparazón del orden de los isópodos, que habitan tanto en el agua como en la tierra.

Sin embargo, pese al parentesco de esta criatura con cangrejos, camarones o langostas, no se le considera un marisco. Esta especie en especifico parasita a otros animales, consumiendo su tejido vivo.

Pero tampoco hay que dejarse engañar por su forma tan característica, ya que los isópodos de este grupo son bastante invasivos. El experto perteneciente a la Universidad William Marsh Rice, Kory Evans, compartió información sobre estos “comelenguas” y es que estas criaturas se adhieren a la boca de los peces para sus lenguas, y así, lograr sobrevivir.

Mondays aren't usually this eventful. I found a tongue-eating isopod (purple) in one of our wrasse scans this morning while digitizing it. These parasites attach themselves to the tongues of fishes and effectively become the new tongue…horrifying #backdatwrasseup pic.twitter.com/axlraUrh8W

— Kory Evans PhD (@Sternarchella) August 10, 2020