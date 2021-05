Un pequeño minino estadounidense parece haber agotado una de sus siete vidas en una maniobra digna de admirar.

Todo comenzó cuando un edificio del vecindario de Englewood en Chicago comenzó a incendiarse por lo que sus residentes tuvieron que salir a toda velocidad del inmueble.

De acuerdo al diario La Vanguardia, uno de los habitantes que vivía en el penúltimo piso estaba muy angustiado porque no alcanzó a sacar a su gato mientras veía que las llamas se propagaban.

No obstante, y tal como un muestra un video divulgado por el departamento de Bomberos de Chicago en Estados Unidos, el astuto minino logró escapar del fuego saltando por la ventana del quinto piso.

Lo sorprendente es que el animal aterrizó de pie y salvó completamente ileso, pese a la considerable altura. “¡El gato aterrizó en el pasto, rebotó y se alejó!”, contaron los bomberos sorprendidos.

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z

— Chicago Fire Media (@CFDMedia) May 13, 2021