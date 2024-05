El tenista chileno Alejandro Tabilo enfrentará este martes a su par ruso Karen Khachanov por los octavos de final del ATP Master 1000 de Roma en Italia.

Recordemos que la raqueta nacional, que marcha 32° en el ránking mundial, tuvo uno de los mejores partidos de su carrera y venció al número 1° del mundo en la ronda previa, al serbio Novak Djokovic.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alejandro Tabilo vs. Karen Khachanov?

Así, tras tumbar a ‘Nole’ en Roma por 6-2 y 6-3, Alejandro Tabilo deberá batallar ante Karen Khachanov (18°) para acceder a la siguiente fase del Master 1000 del ATP, donde previamente, dejó en el camino al alemán Yannick Hanfmann (59°).

Por su parte, el ruso, llegó a la instancia tras ganarle al argentino Francisco Cerúndolo (22°) y al kazajo Alexander Shevchenko (60°).

El encuentro de Tabilo vs Khachanov por el Master 1000 de Roma se disputará este martes 14 de mayo y aunque aún no hay un horario confirmado, no se jugaría antes de las 6:00 horas de Chile.

El ganador de la llave avanzará a cuartos de final y se enfrentará al vencedor del cuadro entre el chino Zhizhen Zhang, 56° del ránking ATP, y el brasileño Thiago Monteiro (106°).

¿Dónde ver a Tabilo vs Khachanov en el Master 1000 de Roma?

Quienes quieran ver el torneo ATP de Roma y el enfrentamiento entre Tabilo y Khachanov, pueden seguirlo en vivo por medio de la plataforma de streaming Star+, encargados de la transmisión.

¿Hay otros chilenos en el torneo de tenis?

El otro tenista nacional que compite en el torneo es el número 1° de Chile, es Nicolás Jarry (24°), que disputará el paso a octavos de final ante el italiano Stefano Napolitano.

Se enfrentarán a eso de las 11:30 horas de este lunes 13 de mayo.