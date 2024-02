El lanzamiento de los Apple Vision Pro en Estados Unidos ha dejado expectantes a los amantes de la tecnología, y obviamente a los seguidores de la manzana. Esto por sus características vanguardistas en un periodo en donde los clientes son cada vez más exigentes, por este motivo surge una pregunta ¿llegarán los Apple Vision Pro a Chile?

Porque claro, hasta el momento los Vision Pro han sido lanzados para su comercialización exclusivamente en EE. UU., y hasta hoy, Apple no ha dado ningún anuncio oficial respecto a la venta de su producto en otros países.

Sin embargo, de acuerdo a Applesfera, sitio dedicado a informar sobre productos de Apple, existe una pequeña “esperanza” de que la compañía de informática haga algún anuncio antes del Apple Worldwide Developers Conference (WWDC), que se realizará en junio de este año.

El 2 de febrero, cuando el visor de realidad mixta fue oficialmente lanzado en Estados Unidos, salió a la venta con un valor de US$3.499, lo que en pesos chilenos sería alrededor de 3 millones. Al respecto, surge la pregunta: ¿se mantendrá ese precio en Chile?

Hasta el momento no se sabe nada aún, nada oficial desde Apple. Lo que sí sabe es que este precio puede ayudar a tener una idea de lo que podrían costar los Vision Pro en Chile.

¿Se está vendiendo en el país? En algunas tiendas de tecnología ya lo hacen, sin embargo, ninguna de estas tiendas es oficial de Apple, ni tampoco de las grandes cadenas, por lo que si no te sientes con seguridad de realizar la compra, la recomendación es esperar hasta su llegada oficial al país.

En pocas palabras, no, ni en Chile ni en otro País. Pero, sí hay algunos “presuntos indicios” de que los Apple Vision Pro se podrían empezar a vender fuera de los Estados Unidos antes de lo imaginado.

Así lo detalla Applesfera, quienes citan a Ming-Chi Kuo, un analista de TF International Securities, reconocido en el mundillo de las filtraciones de Apple, tanto por acertar, como también por fallar. Por eso, antes de seguir, es necesario recalcar que nada es OFICIAL.

Kuo hizo un breve post en Medium, un sitio web donde se publican blogs, que tituló como: “Es probable que Apple lance Vision Pro fuera del mercado de EE. UU. antes de WWDC 2024”, en donde entrega más detalles al respecto. Posteriormente, lo compartió en su cuenta de X (ex-Twitter).

Apple is likely to release Vision Pro outside the U.S. market before WWDC 2024 / Apple可能在WWDC 2024前,於美國以外市場發售Vision Prohttps://t.co/YorWSLEuEf

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 16, 2024