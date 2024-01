No es lo mismo comprar un producto cosmético de forma online que hacerlo en persona en una tienda o farmacia.

El pasado viernes 19 de enero se dio a conocer el estudio realizado por el Servicio Nacional del Consumidor, a propósito de la venta de productos cosméticos faciales a través de sitios en línea. En él, se dio a conocer que en muchas de estas páginas no se indica información importante sobre cada producto.

“No existe igualdad de condiciones de personas consumidoras que adquieren productos a través de plataformas de comercio electrónico con las que los adquieren en las tiendas físicas. Esto conlleva a que personas con algún tipo de problemas de movilidad, adultos mayores, personas que viven alejados de zonas comerciales, etc., se encuentran en desventaja, ya que están realizando compras de manera desinformada”, señaló el informe de Sernac.

En qué fijarse al momento de comprar productos cosméticos por internet

No es lo mismo comprar un producto cosmético de forma online que hacerlo en persona en una tienda o farmacia. En esta última, normalmente es posible recibir orientación por parte del local para saber qué estamos comprando, además de ser capaces de revisar con nuestros propios ojos el envase del producto, cosa que no pasa cuando se compra por internet.

En ese sentido, Sernac dio una serie de indicaciones para tener una buena experiencia con la compra online de tratamientos de cuidado facial, también conocido como skincare.

Las recomendaciones son:

1. Adquirir productos desde plataformas de comercio autorizadas e informarse sobre las garantías legales del proveedor. Tener en cuenta que muchos productos ilegales se comercializan en sitios de internet y redes sociales.

2. Es importante que la plataforma entregue la correcta descripción de los productos de cuidado facial. Esta debe incluir:

– Nombre del producto.

– La finalidad cosmética del producto.

– El contenido neto.

– Periodo de vigencia mínima o fecha de expiración.

– Modo de empleo.

– Indicaciones de advertencias.

– Precauciones de uso de almacenamiento y conservación.

– Ingredientes que conforman el producto incluido los activos cosméticos.

Con respecto a la información del fabricante, importador o comercializador se debe entregar el nombre o razón social de este, el país de fabricación del producto y el número de registro aprobado por el Instituto de Salud Pública (ISP). Esto puede ser verificado a través del sitio web del ISP.

3. No comprar cosméticos que no tengan registro sanitario, ya que estos productos pueden no contener los ingredientes declarados en su rotulación y/o contener ingredientes dañinos para la salud.

4. Los cosméticos que ofrecen filtro UV, deben demostrarlo en su obtención de registro sanitario ante el ISP.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Además de lo anterior, desde Sernac enfatizaron que, para tener resultados exitosos a partir de productos de cuidado facial, se deben elegir los que sean adecuados para cada consumidor, ya sea por el tipo de piel o necesidades específicas. Estas fueron algunas de las recomendaciones:

– Conocer el tipo de piel (normal, mixta, seca, grasa y sensible) y elegir productos acorde con eso.

– Ir al dermatólogo para asesorarse en cuanto al tratamiento óptimo que se necesita.

– Tratar la piel con suavidad. Usar agua tibia en lugar de agua caliente, evitar los jabones fuertes y afeitarse con cuidado.

“Para elegir lo que vaya mejor contigo, debes estar consciente de tus características personales y necesidades. Entonces, si buscas productos de cuidado facial, principalmente debe enfocarse en productos que estén destinados a la eliminación o disminución de ojeras, arrugas o líneas de expresión, aclaramiento de manchas o limpieza. Dentro de esta gama inmensa de productos específicos del cuidado facial, debes conocer tus necesidades y para eso determinar a qué categoría perteneces”, explicó Sernac en su informe.