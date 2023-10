Desde su anuncio en junio pasado, la apertura del supermercado patrocinado por el grupo Alvo, por fin tuvo su inauguración. Así mismo, desde este jueves los clientes pueden realizar sus compras en el local de Ahorra Food Depot, considerado el más barato de Chile.

Por lo mismo, la primera sucursal se encuentra ubicado en La Florida, en Avenida Vicuña Mackenna 7372, y funcionará de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 19:00 horas, y también los fines de semana, todos los sábados, entre 11:00 y 14:00 horas.

“Hay marcas súper reconocidas, que cuando les contamos de este proyecto, se sumaron inmediatamente. Hubo una magia bien linda en que todos entendieron la problemática y están haciendo un esfuerzo para que podamos llegar”, consignó a Chócale, el gerente general de la cadena Ahorra Food Depot.

Asimismo, bajo el modelo de franquicias, la marca se expandirá con locales en comunas como La Florida, Santiago y Maipú. En 2024, aumentarán a 20 locales en la Región Metropolitana y seis en regiones para 2024.

Igualmente, el ejecutivo destacó al Diario Financiero que “no vamos a abrir más locales si no logramos generar la rentabilidad y eficiencia de todas nuestras locaciones. No queremos crecer más allá de estos números si existe una tienda que no está funcionando”, explicó.

Precios más convenientes del supermercado Ahorra Food Depot

Si bien el ejecutivo del nuevo supermercado recalcó a Chócale, que mayormente los precios “estarán a un tercio de valor de los productos con descuentos del 15% al 30% en comparación con la competencia”.

“No somos un supermercado, ni queremos serlo, pero en categorías muy importantes de emprendedores y almaceneros podemos ser un actor bastante relevante”, agregó Alvo a Chócale.

Oferta de productos del supermercado “más barato de Chile