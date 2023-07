A finales de agosto abrirá sus puertas una nueva cadena de mini supermercados, llamada Ahorra Supermarket, que ofrecerá ventas al por mayor enfocado en abarrotes.

Claro está la iniciativa de la familia Alvo, tendrá una serie de locales de 150 metros cuadrados, que replica la organización de las tiendas tipo minimarket.

El director ejecutivo comercial del Grupo Alca, Alberto Alvo, mencionó al Diario Financiero que “vemos la oportunidad de crear un supermercado de bajo costo. Para eso tendremos un modelo de atención simple, con sólo una caja, sin grandes góndolas, que nos ayudará a traspasar ese ahorro a los clientes. Básicamente, es tener a las marcas sin intermediarios”.

Frente a la competencia, el ejecutivo puntualiza que “seremos entre un 25% y un 30% más económicos”.

“Quiero que no sea caro consumir alimentos en este país. Para los restaurantes, el pequeño comerciante o para la dueña de casa. Estamos hablando con los proveedores adecuados para que realmente nos saltemos dos o tres eslabones de la cadena de suministro para que realmente los precios sean más bajos”, indicó Alvo.

Cuántos locales tendrá el supermercado

Bajo el modelo de franquicias, en los primeros meses Ahorra Supermarket tendrá locales en comunas como La Florida, Santiago y Maipú.

En 2024, aumentarán a 20 locales en la Región Metropolitana y seis en regiones para el próximo año. Sin embargo, Alberto Alvo, mencionó que “no vamos a abrir más locales si no logramos generar la rentabilidad y eficiencia de todas nuestras locaciones. No queremos crecer más allá de estos números si existe una tienda que no está funcionando”.

Aunque si el plan de negocios funciona, el director ejecutivo expresó que “para 2026 queremos estar en todas las comunas de Santiago”.