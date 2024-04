Joy se acababa de mudar con su esposo, un oficial de la embajada estadounidense, a Dighomi, Georgia, cuando sufrió por primera vez los efectos del “Síndrome de la Habana”. Corría el año 2021 cuando, una mañana de octubre, escuchó un sonido muy fuerte y sintió un dolor muy agudo en su oído. Todo esto mientras lavaba ropa en su casa.

“Fue como si hubiera entrado por la ventana, en mi oreja izquierda. Inmediatamente, sentí una sensación de pesadez en la cabeza y un dolor punzante”, recordó Joy a The Insider, revista rusa de investigación radicada en Letonia que lideró, junto a otros dos medios, la investigación de este curioso fenómeno.

Lo cierto es que desde 2014 que se vienen reportando incidentes donde funcionarios del Gobierno estadounidense, y sus familias, señalan haber experimentado los efectos del Síndrome de la Habana. Sin embargo, las autoridades de dicho país se ha restado de hacer acusaciones al respecto.

Mareos, náuseas, problemas auditivos, de memoria o migrañas. Esos son algunos de los síntomas que denuncian quienes han sido víctimas de esta extraña “enfermedad”.

Muchos de los informes médicos de quienes han padecido este síndrome muestran daños en el cerebro y en algunas estructuras del oído. Por ejemplo, los canales semicirculares, encargados del equilibrio. La mayoría de los afectados tienen una cosa en común: haber percibido la aparición repentina de un sonido y una presión en los oídos o la cabeza.

El primer caso ocurrió en 2014, cuando un empleado de la embajada de Estados Unidos en Frankfurt, Alemania, fue diagnosticado con una lesión cerebral después de desplomarse repentinamente. Esto, sin haber presentado síntomas previos.

Si bien al principio se estableció que lo anterior era un caso aislado, con el tiempo fueron apareciendo cada vez más, reportados tanto en Washington como en lugares tan remotos como Rusia o China. El nombre de esta “enfermedad” proviene de la vez que se registró en la embajada de Estados Unidos en la ciudad de La Habana, Cuba, en 2016.

Dada la influencia de Moscú en la isla, la teoría predominante era que los rusos habían llevado a cabo los ataques como parte de un esfuerzo por obstaculizar el acercamiento entre EE. UU. y Cuba ese año.

Una investigación hecha por The Insider, en colaboración con 60 Minutes y Der Spiegel, denunció la supuesta responsabilidad del gobierno ruso en los incidentes reportados desde hace ya 10 años.

El extenso reporte sugiere que los problemas de salud anómalos e inexplicables pueden tener su origen en el uso de armas de energía dirigida, empuñadas por miembros de la Unidad rusa GRU 29155, perteneciente a la Dirección Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Los agentes de esta unidad habrían sido geolocalizados cerca de los lugares donde se han reportado estos casos.

A continuación puedes ver, en inglés, la versión audiovisual del documental, transmitida por 60 minutes.

Según consigna The Insider, una de las víctimas fue un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la era Trump que quedó temporalmente afásico y cuyo cuerpo se adormeció justo fuera del Edificio Ejecutivo de Eisenhower a mediados de noviembre de 2020.

Otro fue el entonces jefe de gabinete adjunto del director de la CIA Bill Burns, quien fue golpeado en Delhi en septiembre de 2021, lo que lo llevó a acortar visitas oficiales a India y Pakistán.

Greg Edgreen, un investigador militar estadounidense que estudia casos del síndrome, señaló a 60 Minutes que el vínculo común entre las víctimas era su conexión con Rusia. “Habían estado involucradas en actividades contrarias a Rusia, se habían enfocado en Rusia y lo habían hecho de manera excepcional”, explicó.

Sin embargo, también señaló que Estados Unidos había establecido un estándar muy alto para atribuir responsabilidad a Rusia, posiblemente evitando enfrentar “realidades incómodas”.

La publicación del reportaje de The Insider, CBS y Der Spiegel no sentó bien a las autoridades cubanas y rusas. “CBS 60 Minutes ha presentado una nueva definición de “evidencia”: suposiciones, conjeturas e historias descabelladas no confirmadas, con muchos adjetivos”, escribió el viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, en su cuenta de X.

Al hilo, Johana Tablada de la Torre, subdirectora del Departamento de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, aseguró que “no es un documental ni es periodismo, es una operación de desinformación, basura en estado puro y ni siquiera merece el OSCAR como corto de ficción. Una afrenta al público y la verdad”.

CBS 60 minutes has come up with a new definition of "evidence": guessing, conjecture and wild unconfirmed stories, with a lot of adjectives.

— Carlos F. de Cossio (@CarlosFdeCossio) April 1, 2024