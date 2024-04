"Make America Pray Again", en español "Haz que América rece de nuevo", es el eslogan que acuñó el expresidente y actual precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, al momento de promocionar su nuevo producto: una Biblia.

“Todos los estadounidenses necesitan una Biblia en su hogar y yo tengo muchas. Es mi libro favorito”, aseguró el presidente Donald Trump la semana pasada cuando promocionó su nuevo emprendimiento comercial: una Biblia. Esto, en vísperas del Jueves Santo.

El anuncio se hizo a través de su red social Truth Social, donde alienta a sus seguidores a adquirir la “God Bless the USA Bible” (Biblia Dios bendiga a EEUU). También lo publicó luego en Instagram.

Cabe recordar que este movimiento comercial se enmarca en la compleja situación económica que atraviesa el exmandatario. Esto, a propósito de las causas criminales y acusaciones civiles en las que se ha visto envuelto en el último tiempo. Además, debe costear los gastos de su campaña electoral para la presidencia.

Según explicó Los Ángeles Times, el expresidente tuvo un respiro el lunes 25 de marzo cuando una corte de apelaciones en Nueva York “aceptó suspender el cobro de 454 millones de dólares que debe por una sentencia civil por fraude si deposita 175 millones de dólares en los próximos 10 días”. Eso es, hasta mañana.

A pesar de la buena recepción que tuvo el lanzamiento de este producto entre sus seguidores más acérrimos, otros no vacilaron en cuestionar las intenciones del mandatario al vender una Biblia durante Semana Santa.

“Entonces…durante la Semana Santa Trump está vendiendo biblias para recaudar fondos para pagar a sus abogados que lo defenderán en un juicio en el que se le acusa de realizar pagos indebidos a una estrella porno con la que engañó a su esposa embarazada”, señaló un usuario en su post de Instagram.

“Esta es una explotación obvia de la Biblia para obtener ganancias financieras. Esto es lo mismo que muchos escándalos documentados de predicadores en los que utilizaron la fe para solicitar dinero. Como cristiano, no apruebo este mensaje”, cuestionó otro en la misma red social.

Sin embargo, como se señaló anteriormente, otros se mostraron entusiastas con la noticia. “He visto y experimentado de primera mano el ataque al cristianismo, nuestra libertad religiosa y nuestra libertad de expresión. No puedo esperar a que vuelva a la acción, señor presidente”, escribió una usuaria en la publicación.

¿Cuánto cuesta la Biblia “patriota” de Donald Trump?

El nuevo producto de mercadería de Donald Trump está promocionado como una Biblia “fácil de leer, con letra grande y diseño delgado”, y que invita a “explorar la Palabra de Dios en cualquier lugar y en cualquier momento”.

Esta peculiar Biblia “patriota” incluye una copia de la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia, la Carta de Derechos, y el Juramento de Lealtad. Además, incorpora el coro escrito a mano de “God Bless The USA” por el cantante country Lee Greenwood.

¿Cuánto cuesta la Biblia de Donald Trump? Según consigna el sitio web de la “God Bless The USA Bible”, este producto está disponible por $59.99 dólares. Eso sí, no considera los gastos de envío u otros.

Lo cierto es que vender mercadería no es algo nuevo para Trump. El ex jefe de Estado tiene además una línea de zapatillas. Los precios van desde los $199 dólares, para los modelos “T-Red Wave” y “Potus”, hasta los $399 por las “The Never Surrender High-Top Sneaker”.

También, vende una colonia y un perfume con el rostro del presidente y el logo de la Trump Tower, respectivamente. Ambos, por $99 dólares.