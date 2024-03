Este 2024, y pasados 10 años de la promulgación de la Ley de Televisión Digital (TVD), Chile dará inicio al apagón analógico, lo que sellará la última etapa del proceso de transformación para tener una señal de transmisión completamente digital a lo largo del país.

El apagón analógico es el proceso mediante el cual las transmisiones de televisión analógica son reemplazadas por señales digitales. En palabras simples la clásica antena extensible metálica que solíamos ver en los televisores antiguos ya no podrá recibir la señal de los operadores de canales de TV, por lo que quedará obsoleta.

Con este cambio la transmisión digital de TV ofrecerá una experiencia de visualización más nítida, con mejor calidad de sonido y una gama más amplia de contenido para los hogares del territorio nacional.

¿Cuándo inicia el apagón analógico en Chile?

La ley de televisión digital establece que desde abril los canales deben tener implementada esta medida, sin embargo, TVN anunció las siguientes fechas para sus señales:

– Semana del 13 al 19 de marzo: Regiones de Aysén, Magallanes, Arica y Parinacota, y Tarapacá.

– Semana del 20 al 26 de marzo: Regiones de Atacama, Los Ríos, Coquimbo y Los Lagos.

– Semana del 27 de marzo al 02 de abril: Regiones de Ñuble, O’Higgins, Maule y Antofagasta.

– Semana del 03 al 09 de abril: Regiones de La Araucanía, Bío Bío, Valparaíso y Metropolitana.

Durante este período de transición, es importante estar preparado para realizar los ajustes necesarios en tu equipamiento de televisión para garantizar una experiencia de visualización continua y sin interrupciones.

¿Tengo que cambiar mi televisor?

La respuesta es no, necesariamente. En caso de tener un televisor más antiguo, que no es compatible con la recepción de señales digitales, no es imprescindible reemplazarlo.

Para no comprar una nueva televisión, en tiendas de electrónica cuentan con una gama de soluciones como antenas digitales, decodificadores y controles, para una transición sin problemas hacia la TV digital. Estos dispositivos están diseñados para adaptar el televisor actual al nuevo estándar.

En el caso de los televisores LED o pantalla plana, a contar del año 2010, la mayoría de estos vienen con el sello de “TVD declarado apto para la televisión digital”.

