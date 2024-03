El Censo de Población y Vivienda 2024 ya está en marcha. Durante los próximos meses, miles de voluntarios a lo largo del país pasarán por todos los hogares chilenos con un cuestionario, el cual busca recopilar datos sociales y demográficos.

Al respecto, algunos usuarios en redes sociales han manifestado su intención de no responder las preguntas del Censo. Esto, por miedo al uso de sus datos o como forma de protesta frente al Gobierno de turno.

En ese sentido, cabe mencionar que contestar el Censo es obligatorio para todos, por lo que negarse a responder las preguntas solicitadas conlleva multas.

Las multas por negarse a contestar el Censo 2024

Según explica el Artículo 20° de la Ley 17.374, todas las personas están obligadas a suministrar la información de carácter estadístico solicitado por el INE. Lo anterior aplica tanto para chilenos, como para extranjeros residentes en el país.

Sobre las sanciones por no cumplir con lo anterior, el artículo 22° de la misma ley detalla que aquellos que se nieguen a suministrar los datos estadísticos, o que los falsearen o alteraren, deberán pagar una multa cuyo valor “no puede ser inferior a 1/5 ni superior a cuatro sueldos vitales mensuales del departamento de Santiago”. Es decir, puede superar los 200 mil pesos.

Cabe mencionar además que recibir esta multa tampoco exime al infractor de cumplir con su obligación de proveer los datos. La ley explica que, en caso de persistir la rebeldía, la multa podrá ser impuesta nuevamente, aumentándose hasta el doble del valor señalado.

Pero… ¿Qué pasa si no estoy en mi casa?

Si la razón por la que no pudiste contestar el Censo es sencillamente porque no estabas en tu casa, no te preocupes. Según consigna el sitio web del organismo, cuando un censista no obtenga respuesta al tocar en una vivienda, es probable que vuelva a realizar más visitas.

Si habiendo realizado una o más visitas aún no se obtiene respuesta, “se dejará en la vivienda una carta con un código único de acceso para que los residentes puedan ingresar a la página web censo2024.cl, dirigirse a la sección Censo en Línea y completar el censo”, explican.

Este código es único e intransferible para la vivienda en donde se deja la carta.