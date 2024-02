Los recientes incendios forestales de la región de Valparaíso dejaron más de 130 fallecidos, y se consideran los más letales en el último tiempo. A raíz de esto, en internet empezó a viralizarse una teoría conspirativa que afirmaba que los únicos objetos que sobrevivieron a las llamas fueron los de color azul.

Para sustentarlo, las publicaciones comparten imágenes en las que, en medio de las cenizas, solo se ve en pie una estructura pintada de celeste.

Se trata de una teoría que comenzó a extenderse el año pasado tras los incendios en Hawái. En pocas palabras, el argumento es que estas catástrofes son provocadas con armas de energía dirigida, incapaces de afectar las superficies azules.

«La casa de techo azul no se quemó en Viña del Mar», señala un video que comparte la imagen en TikTok.

Mensajes similares también se difunden en inglés.

En primer lugar, una búsqueda inversa de imágenes en Google demuestra que la foto que comparten los mensajes circula al menos desde 2022. Medios chilenos la usaron para ilustrar informaciones sobre otro incendio que tuvo lugar en el país a finales de ese año.

Además, una publicación localizada en Facebook ―que muestra la misma fotografía desde otros ángulos― prueba que la estructura azul que se observa no es una casa, sino una especie de lona de la que no hay constancia que haya estado allí durante el siniestro.

Por otro lado, imágenes satelitales publicadas por la compañía Maxar Technologies demuestran que objetos azules sí se quemaron durante los incendios.

Unas tomas comparativas publicadas en su cuenta de X confirman que las llamas hicieron desaparecer una edificación azul en la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso.

New #satelliteimagery collected today reveals the widespread damage caused by wildfires in and near Valparaiso and Vina del Mar, Chile. See the latest imagery in this article from @CBSNews: https://t.co/yLOzTwtlMm pic.twitter.com/tICg2EFUwq

— Maxar Technologies (@Maxar) February 6, 2024