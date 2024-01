El plan de paz elaborado por el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, para tratar de acabar con la histórica espiral de violencia entre israelíes y palestinos más allá de la guerra actual en Gaza pone el foco en la celebración “pronto” de una conferencia de paz y se estructura en doce pasos precisos.

Este documento oficioso describe los pasos prácticos para reiniciar el proceso de paz en Oriente Medio. El propio Borrell declaró hoy que hay que “empezar a hablar más concretamente sobre un proceso para una solución de dos Estados” porque “la manera de nombrarlo es importante”.

El objetivo de la propuesta de Borrell es abordar el conflicto y la ocupación que precedieron a la guerra en Gaza, para así preparar una paz integral. Según consignó Agencia EFE, estas son las 12 líneas generales de su hoja de ruta:

1. Es vital y urgente que la Unión Europea aborde la situación humanitaria en Gaza, la guerra y los ataques terroristas. Para ello debe prepararse para la seguridad futura de israelíes y palestinos, la estabilización de los territorios ocupados y la pronta recuperación y gobernanza de Gaza. Esa preparación para el período de posguerra incluye necesariamente una iniciativa para acabar con los conflictos de larga data en la zona.

2. Es necesario promover una paz general lo antes posible. En ausencia de un proceso de paz para lograr la solución de dos Estados, cualquier mecanismo de gobernanza y seguridad establecido en Gaza o en otro lugar será percibido como una extensión de la ocupación y una negación de los derechos de los palestinos. Por lo tanto, creará más riesgos para la seguridad para la región y Europa.

3. No existe otra solución integral creíble que la de un Estado palestino independiente. Un Estado que exista al lado de Israel, en paz y seguridad, con plena normalización y desarrollo sustantivo de la seguridad y la cooperación económica entre Israel, Palestina y la región, incluidos los principales Estados árabes.

4. No es realista suponer que israelíes y palestinos (estos últimos representados por la Organización para la Liberación de Palestina), en un futuro próximo, participen en negociaciones de paz bilaterales sin una fuerte participación internacional. Los palestinos necesitarán una OLP revitalizada para presentar una alternativa política a Hamás. Los israelíes necesitarán encontrar la voluntad política para entablar negociaciones significativas hacia la solución de dos Estados. Por lo tanto, es responsabilidad de los actores externos, como la UE, ayudar, preparando el terreno para una paz integral.

5. Organizar una conferencia preparatoria de paz sobre la base de los resultados de la reunión ‘Esfuerzo del Día de la Paz’. Estaría coorganizada por Borrell en nombre de la UE, Egipto, Jordania, Arabia Saudí y la Liga de Estados Árabes y, si es posible, junto con los Estados Unidos.

