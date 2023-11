Recientemente se viralizó el caso de una joven que, supuestamente, fue a comprar a la Vega Monumental de Concepción acompañada de un guardaespaldas. Más allá de si se trató de un servicio profesional o no, muchas personas comentaron en redes sociales sobre si esto es una respuesta a la crisis de seguridad que atraviesa el país, y si podría convertirse en un hábito cada vez más común entre los chilenos.

Los servicios de escolta, también conocidos como guardaespaldas, son un servicio que existe hace mucho tiempo en el país. Sin embargo, solía estar más asociado con la protección de celebridades, empresarios o personalidades relativamente conocidas y que, por lo mismo, estaban más expuestas.

Karim Zahri es jefe de escoltas de Allvip, empresa de protección de personas con 25 años de experiencia en el rubro. Cuenta que el panorama es muy diferente hoy en comparación con 10 años atrás. Asegura que “este último año hemos visto un incremento de un 150% a 200%” en la demanda del servicio.

En el mediano plazo va a seguir en aumento esto. Ya viene hace un año, año y medio, en aumento y la gente está con temor. De hecho nosotros tenemos muchos clientes que ahora te piden vehículos blindados, cosa que hace 5 años no pasaba.

Angel Morales, CEO Manager de JyA Security, comentó que, además de celebridades, ahora “existen otro tipo de personas que optan por contratar este servicio de escolta para su seguridad y mantenerse más seguras ante lo que está pasando a nivel país, índice de delincuencia y criminalidad”, y agregó que el interés “ha ido cambiando a otro tipo de personas ‘más comunes’ que están solicitando la contratación de estos servicios, que en otros tiempos no lo habrían considerado”.

“Hoy en día de 10 cotizaciones diarias 4 a 6 son exclusivamente servicio de escoltas, para acompañar a discotecas, bancos y trámites varios. Hace 5 años atrás no era tan común ya que se usaba más para personas importantes y celebridades”, aseguró.

Qué se entiende por servicio de guardaespaldas

Si bien existen muchas personas que realizan servicios de guardaespalda de manera particular, Zahri explicó que “con una persona individual tú no sabes, a menos que hayas trabajado antes, el currículum que tiene” y agregó que se trata de algo “más informal”, y que “últimamente mucho extranjero está haciendo eso”.

El experto aseguró que ser guardaespaldas o escolta es mucho más que estar preparado para un enfrentamiento físico. “No es solamente saber defensa personal. ‘Que yo soy experto en MMA’, ‘que soy experto en combate cuerpo a cuerpo’. No. Si tú tienes que llegar al combate cuerpo a cuerpo, a tener que defender o pelear con alguien, es porque hiciste mal tu pega”, sentenció.

“No se trata de ser una compañía de alguien. En el fondo eso es lo que hizo este joven -refiriéndose al caso de la Vega Monumental-, fue una compañía de esta chica y eso no es un servicio de escolta profesional. Él era una compañía nomás”, y agregó que “son muchas cosas que no son tan al lote como lo que se vio ahí”.

Por su parte, Morales explió que, si bien contratar un guardaespaldas particular puede ser más económico, “no tendría ese respaldo de una empresa y el propio interesado debe hacer esos filtros de contratación del guardaespaldas”, y agregó que “la calidad es un poco subjetiva, en ambos casos puede ser buena si se cuenta con la persona capacitada y entrenada”.

El jefe de escoltas de Allvip explicó que, dentro de su trabajo, está la planificación de los desplazamientos, las rutas, las entradas y salidas, entre otros. También, en caso de que ocurra algo, por dónde y en qué vehículo vas a evacuar a la persona que se está protegiendo. Además, aseguró que la escolta nunca debe operar como chofer, ya que serían roles distintos y deben trabajar en conjunto para garantizar la máxima seguridad.

Para qué se pide una escolta

A diferencia de años anteriores, cada vez son más las personas “comunes y corrientes” las que recurren a este tipo de servicios. Por ejemplo, Zahri relató el caso de una mujer que los contactó recientemente tras ser víctima de un portonazo.

Asegura que se trata de “una persona normal, que tiene su pyme. Ella está aterrada y prefirió invertir en seguridad”.

También hace referencia a casos de personas que contratan este tipo de servicio para eventos especiales, como matrimonios. “Nos dicen: el viernes vamos a ir a un matrimonio. Entonces nosotros les mandamos un vehículo, un conductor y una escolta que los espera en el matrimonio hasta que ellos salen. Nos ha tocado hasta ir a la iglesia, no solo la recepción”.

Eso sí, Zahri es claro al señalar que, dentro de todo, no se trata de un servicio barato.

“Depende. Por ejemplo, tú me contratas y a ti te amenazaron de muerte, o te amenazaron que te iban a pegar, o tú me quieres contratar solo por prevención, o tú tienes que ir a reuniones a lo largo de Chile. Todo depende del tipo de servicio que sea, no son estandarizados, pero no son baratos. Por decirte una cifra, menos de 150 mil pesos por un servicio de 8 horas no cobramos”, comentó.

¿Son legales los escoltas privados en Chile?

A comienzos de 2023, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara señaló que el Gobierno busca avanzar hacia una ley de Seguridad Privada. Esto, ya que la demanda de estos servicios se ha vuelto cada vez más atractiva para quienes necesitan hacer trámites bancarios.

En su oportunidad, la autoridad explicó que, el que un guardia de seguridad acompañe a alguien al banco a hacer trámites “es ilegal” y “no está regulada”. Y aseguró que quienes “prestan servicios de seguridad privada no pueden ejercer este tipo de tareas”.

Actualmente existe un proyecto de ley que buscaría regular el rubro de la seguridad privada, el cual ya se encuentra en Comisión Mixta y espera ser despachada durante diciembre.