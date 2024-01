Este jueves, desde el Gobierno informaron sobre el inicio del pago del Subsidio Familiar Automático, el cual beneficiará a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables del país.

Se trata de un monto mensual de $20.328, el cual asciende a $40.656 para los menores de 18 años que presenten una discapacidad. Para acceder a este pago, las personas deben formar parte del 40% más vulnerable dentro de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares, junto con otros requisitos.

Para consultar si eres beneficiario, ingresa a www.sufautomatico.gob.cl y completa la información del niño, niña o adolescente causante del beneficio, en el módulo de consulta. (Ver imagen)

Según indica el sitio web de SUF Automático, este se pagará de forma presencial en centros de pago de la Caja de Compensación Los Héroes que estén disponibles en la comuna.

En los casos donde no existe Caja de Compensación Los Héroes, el pago se podrá realizar en la caja de BancoEstado. Si no existe Caja de Compensación Los Héroes, ni sucursales de BancoEstado, el pago se realizará mediante Puntos de Pago Rural.

En el caso de personas beneficiarias que reciban otros apoyos del Estado con depósito en sus cuentas bancarias, IPS depositará el SUF Automático en la misma cuenta.

Los requisitos del Subsidio Familiar Automático para NNA del 40% son los siguientes:

– Ser menor de 18 años.

– Las niñas y niños hasta los ocho años deben participar de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil.

– Los niños y niñas mayores de seis años deben acreditar que son estudiantes regulares de la enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por este, a excepción de que fueran personas con discapacidad.

– No tener una renta igual o superior al valor del Subsidio Familiar (la pensión de orfandad no se considera renta para estos efectos).

– Pertenecer al 40% más vulnerable de acuerdo con la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares.

– No contar con reconocimiento en Asignación Familiar o Subsidio Familiar, ni recibir el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.