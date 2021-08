Ya sea por planificación familiar o porque no quieres tener hijos, es que la ciencia a ido incursionando y desarrollando diferentes métodos anticonceptivos enfocados en los hombres.

Esta vez, se trata de una inyección, la cual fue creada por creada por la empresa social de la Fundación Parsemus, Revolution Contraceptives, siendo un anticonceptivo de larga duración y reversible.

Según explican desde la misma fundación, se trata de un método de anticoncepción no hormonal y de acción prolongada, cuyo efecto tiene grandes ventajas por sobre la vasectomía y su procedimiento es similar, sólo que no se necesita de un bisturí para realizarlo.

No obstante, su desarrollo comenzó por 2016, donde la compañía anunciaba esta creación como una manera de planificar la vida familiar. “No es una píldora, sino un hidrogel sintético inyectable”, explicaban sus creadores a BBC Mundo en ese entonces.

En cuanto a su funcionamiento, el portal Milenio recoge que “el proceso es similar a la de la vasectomía sin bisturí, ya que se opera en los conductos deferentes, por los que viajan los espermatozoides. Pero, a diferencia, no se cortan estos conductos, sino que se les inyecta un polímero en gel para evitar su paso”.

Si se quiere revertir el proceso de anticoncepción, se debe asistir a un especialista que pueda aplicar una sustancia que anule los efectos de este gel.

De acuerdo a un estudio publicado en la revista especializada Indian Journal of Medical Research, esta inyección tiene entre 10 y 15 años de eficacia y que “la azoospermia, ausencia de espermatozoides en una eyaculación, se logró en 82.7 por ciento de los casos, y en el 17.3 por ciento en un periodo de tres a seis meses”, sostiene el documento.

Según informa BBC Mundo, el procedimiento dura alrededor de 15 minutos y, una vez inyectado, “el gel queda fijado y actúa como filtro, permitiendo el paso del fluido pero no de los espermatozoides. Por lo tanto, no imposibilita la eyaculación o el orgasmo”.

Su eficacia es de hasta un 99% y al no ser un método hormonal, no tiene efectos secundario como los anticonceptivos femeninos. Aunque la fundación enfatiza en que no reemplaza al preservativo ni previene infecciones de transmisión sexual.

Aún se desconoce la fecha de lanzamiento de este método y el costo que tendrá en los países donde se implemente.