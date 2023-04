Los investigadores señalan que las mutaciones no serían de cuidado, aunque indican posible adaptación del virus a los humanos.

Investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos determinaron que una muestra del hombre que enfermó de gripe aviar en Chile daba cuenta del desarrollo de dos mutaciones. Lo anterior, indican, serían pruebas de la adaptación del virus a los mamíferos.

De acuerdo a lo que señala The New York Times la situación no sería de cuidado, ya que los científicos estiman que son necesarios más cambios genéticos para que el virus se propague entre los humanos.

Esto incluye mutaciones que ayudarían a estabilizar el virus, propiciando su unión más estable con la células humanas.



“Hay tres categorías principales de cambios que creemos que el H5 tiene que sufrir para pasar de ser un virus aviar a ser un virus humano”, dijo Richard J. Webby, experto a cargo de la investigación.

“Las secuencias de la persona en Chile tienen una de esas clases de cambios. Pero también sabemos que de esos tres conjuntos de cambios, este es el más fácil de hacer para el virus”, agregó.

En la investigación, además, se sugiere que “lo más probable es que las mutaciones surgieran en el paciente chileno durante el curso de su infección”.

¿Cómo se contagia la gripe aviar en humanos?

Cabe destacar que la influencia aviar no es un virus específico del ser humano, por lo que no tiene tanta capacidad para transmitirse en nuestra especie, de acuerdo a lo explicado por Salud con Lupa.

En ese sentido, la gripe aviar (H5N1) afecta principalmente a las aves, marinas o de corral, y los casos de contagio en seres humanos no son recurrentes, por lo que la probabilidad de transmisión de persona a persona es baja.

El virus se contagia en la especie humana, principalmente, a través del contacto con aves infectadas, así como de sus secreciones y excreciones.

“Los seres humanos son un huésped ocasional. Se pueden contagiar, pero no ha ocurrido que haya una mutación y se haya establecido en las personas o en otra especie animal”, explicó al medio, el epidemiólogo Sergio Recuenco.

Así, mientras el Minsal asegura que no es posible que se transmita la gripe aviar de humano a humano, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, aclara que existen al menos 6 casos en que diferente número de personas con la enfermedad contagiaron a otras, en distintas partes del mundo.