Ya son varios los estudios que dan cuenta de las posibles secuelas del covid-19, como casos de pérdida prolongada del gusto o de “niebla mental”. Ahora, una nueva investigación advierte de eventuales daños en los testículos que podrían afectar la fertilidad y el deseo sexual.

De acuerdo a investigadores del Departamento de Microbiología de la Universidad de Hong Kong (HKU), la enfermedad por coronavirus podría suponer un problema para la salud testicular, pues podría disminuir su tamaño, el recuento de esperma y los niveles de testosterona.

El profesor Kwok-yung Yuen, quien dirigió el estudio, dijo que strong>”en el tratamiento de los varones convalecientes de covid-19, es importante tener en cuenta el posible hipogonadismo (bajo deseo sexual) y la subfertilidad”.

Para la investigación se analizaron testículos de hámsteres, entre los cuales solo algunos estaban vacunados contra el virus.

Cabe destacar que los hámsteres, a los cuales se le evaluaron los cambios inmunológicos, patológicos y hormonales graduales en los testículos, fueron sacrificados entre uno y 120 días después de la infección y se examinaron sus testículos.

#BREAKING: A week ago, Business Insider reported a story about a man saying his penis shrank by 1.5 inches after contracting COVID-19. Now, the University of Hong Kong’s dept of microbiology has found that the coronavirus may cause men’s testes to shrink and die from necrosis. pic.twitter.com/TXsgXdvgrx

— Ezra Cheung (@ezracheungtoto) February 20, 2022