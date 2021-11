La nueva variante Ómicron del coronavirus significaría un riesgo “muy alto” a nivel mundial, advirtió este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe técnico sobre esta nueva cepa del SARS-CoV-2.

Teniendo en cuenta las elevadas mutaciones de Ómicron, con potencial de ser más resistentes a la inmunización y más contagiosas, el riesgo de que la variante se transmita en todo el mundo es “alto”, afirmó el documento firmado por la OMS.

“Puede haber nuevas olas de Covid-19 con graves consecuencias, dependiendo de muchos factores, como el lugar donde esas olas ocurran”, anticipó el informe.

Ante estos riesgos, la OMS pidió a sus estados miembros que tomen determinadas acciones prioritarias, entre ellas “acelerar la vacunación contra el Covid-19 lo antes posible, especialmente entre población de riesgo que siga sin vacunar”.

También solicitó a todos los países que aumenten las medidas de vigilancia, que reporten posibles casos o brotes asociados con la variante, y que los laboratorios incrementen los trabajos de secuenciación necesarios para analizar la estructura del coronavirus.

La organización aseguró en el informe técnico abiertamente no recomiendan que prohíban los vuelos a determinadas regiones, señalando únicamente que las autoridades nacionales “deben usar bases científicas a la hora de ajustar de forma puntual las medidas en torno a los viajes internacionales”.

De todas formas, puntualizaron que por ahora los casos de Ómicron se han detectado en cuatro regiones: África, Europa, Oriente Medio y Asia Oriental.

Estos casos están relacionados con los viajes, aunque “es de esperar que el principal origen de los casos vaya cambiando a medida que se va obteniendo más información”.

El primer caso de Ómicron confirmado se detectó en un espécimen recolectado el 9 de noviembre en Sudáfrica, y apenas dos días después ya se confirmó otro con la misma variante en el país vecino Botsuana.

Luego de confirmar dos nuevos contagios con la nueva variante, teniendo 4 en total, el gobierno de Australia suspendió sus planes de reabrir sus fronteras a ciertos trabajadores y estudiantes, justificando su decisión por la preocupación que suscita la nueva variante ómicron del coronavirus.

El primer ministro, Scott Morrison, dijo este lunes que finalmente las fronteras no se reabrirán el 1 de diciembre como estaba planeado y explicó que este retraso era una “decisión temporal y necesaria”.

Las autoridades de Filipinas también anunciaron este lunes la suspensión de la apertura de sus fronteras sin cuarentena a los turistas vacunados contra el Covid-19, medida que iba a entrar en vigor el 1 de diciembre, debido a la nueva variante Ómicron del coronavirus.

Por su parte, las autoridades sanitarias de Hong Kong informaron este lunes de un nuevo caso de la variante Ómicron del Covid-19.

La ministra hongkonesa de Sanidad, Sophia Chan, aseguró que los países en los que se registren casos de la nueva variante pasarán al grupo calificado de más alto riesgo para entrar en Hong Kong.

De esta manera, solo los residentes completamente vacunados podrán entrar en la ciudad, tras lo cual deberán someterse a 21 días de cuarentena en un hotel.

Portugal detectó trece casos covid de la variante Ómicron. Se trata de trece jugadores de fútbol del equipo del Belenenses, que militan en la Primera División lusa, confirmaron este lunes a la agencia EFE fuentes del Instituto Nacional de Salud “Ricardo Jorge” (INSA).

El Ministerio de Sanidad de Austria informó también del primer caso de infección con la variante ómicron del coronavirus confirmado en su territorio, en una prueba tomada a una persona que había regresado de un viaje a Sudáfrica.

Las autoridades sanitarias de Suiza informaron de un posible caso de la variante ómicron, el primero detectado en el país, y elevaron a 19 las naciones y territorios cuyos viajeros tendrán que hacer cuarentena al entrar al país.

La lista de países desde los que exige cuarentena, que Suiza comenzó a aplicar este fin de semana, incluye países de África austral (Sudáfrica, Botsuana, Mozambique, Namibia, Zimbabue) pero también naciones europeas como Bélgica, Países Bajos, República Checa, Dinamarca, y también Australia, Egipto o Israel, entre otros.

Los viajeros procedentes de esos países, en los que se considera que circula una “variante de preocupación”, deben presentar un test PCR o de antígenos incluso si están vacunados, permanecer 10 días en cuarentena y volver a hacerse tests de diagnóstico en el cuarto y séptimo día de estancia en Suiza.

The Omicron variant reflects the threat of prolonged vaccine injustice. The longer we take to deliver #VaccinEquity, the more we allow the #COVID19 virus to circulate, mutate and become potentially more dangerous. pic.twitter.com/tfN5SlBiA5

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 28, 2021