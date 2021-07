La semana pasada, tras un ataque incendiario en contra de maquinaria de Vialidad en la ruta entre Ercilla y Traiguén – en la región de La Araucanía – desconocidos dejaron un lienzo con amenazas contra el fiscal de Alta Complejidad, Enrique Vásquez.

“Fiscal Enrique Vásquez, bonita tu familia. Te tenemos en la mira. Camilo Catrillanca presente”, decía el lienzo con letras rojas.

En conversación con Expreso Bío Bío, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, detalló que una vez conocidos los hechos, inmediatamente se inició una investigación por el ataque incendiario y la amenaza.

“Esperamos en el plazo más breve posible identificar a las personas que están detrás de este tipo de ataques para proceder como lo realizaríamos en cualquier otro caso, realizando las imputaciones correspondientes”, afirmó Garrido.

Calificó de “muy graves” las amenazas y consideró que “no podemos normalizar estos hechos, no lo podemos de ninguna manera aceptar, no solamente a lo que se refiere a la afectación de la propiedad privada sino también al ataque que, lamentablemente, no es el primero que se produce en contra operadores del sistema de justicia”.

El fiscal de La Araucanía afirmó que “es un ataque que va mucho más allá de la persona que está directamente afectada, que pretende afectar a las instituciones que están encargadas de imponer el Estado de Derecho”.

Además, agregó que se produce en el contexto de una “escalada de violencia, de hechos muy violentos que no solamente han afectado a fiscales, sino que también a funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones”.

Violencia en La Araucanía

Garrido indicó que es complejo lo que se vive en La Araucanía porque “escapa por mucho a lo que le corresponde al Ministerio Público realizar”, recalcando que “los fenómenos delictuales en contexto de violencia rural lo vemos y lo abordamos desde un punto de vista que es estrictamente técnico. Tenemos a nuestra disposición una serie de reglas del ordenamiento jurídico y, sobre la base de ello, nosotros tenemos que cumplir nuestra función”.

“Nosotros no cumplimos una función política, no tenemos injerencia en ese proceso. Nuestra labor es evidentemente técnica, pero sí podemos manifestar en ese mismo contexto que los ataques y el nivel de violencia que se está produciendo, que se está constatando, que no son apreciaciones sino cuestiones que podemos darnos cuenta, ataques a funcionarios de Carabineros, homicidios de funcionarios de Carabineros, hechos de mucha violencia que se están repitiendo y se están dirigiendo hoy en día además en contra directamente las personas que ejercen esta función (fiscales) y de sus familias”.

Por eso es que la Fiscalía está adoptando medidas de protección, aunque aclaró que “no vamos a inhibirnos de realizar nuestra función” y aseguró que eso (las amenazas) demuestra que están avanzando en la línea correcta de persecución penal.

Análisis criminal

El fiscal recalcó que el análisis criminal les ha permitido tener más de 40 personas privadas de libertad por hechos asociados a violencia rural, ninguno relativo a la aplicación de la ley antiterrorista o de seguridad interior del Estado, sino correspondiente a delitos contra las personas o contra la propiedad, como robos con intimidación, homicidios y secuestro.

“Entendemos que existen personas que, al verse afectadas en su fuente de ingreso de su actividad criminal, por ejemplo, asociada al narcotráfico, pueden reaccionar de esta manera y es por eso no nos vamos a intimidar por este tipo de amenazas, vamos a seguir trabajando con la misma fuerza”, enfatizó.

Narcotráfico

Garrido aseguró que en el último tiempo han detectado un aumento importante por infracción a la Ley 20.000, tráfico de sustancias psicotrópicas, plantaciones de marihuana en determinados sectores. “Eso está asociado a la adquisición de armamento y municiones para poder operar en la zona y nuestra labor ha sido enfocarnos también en afectar las vías de financiamiento de estos grupos”, explicó.

Al ser consultado sobre si ha incrementado el narcotráfico en la zona, el fiscal respondió: “Sí, efectivamente”.

Caso Collipulli y cabo Naín

Respecto al caso de secuestro y homicidio que sacudió a Collipulli, el representante del Ministerio Público detalló que esperan en el plazo establecido en la investigación (6 meses) poder contar con todos los antecedentes para avanzar a la fase de preparación del juicio y posterior realización del juicio contra los 12 imputados.

En la investigación por el crimen del cabo Naín informó que hay un equipo con dedicación preferente para esclarecer y dar con los responsables del homicidio. Asimismo, esperan la pronta captura de los dos acusados que están prófugos de la justicia.

Revisa la entrevista completa a continuación: