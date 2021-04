Durante este viernes el presidente de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo, Rafael Cumsille, se refirió en entrevista con La Radio a la compra de productos en el extranjero a través de Internet, especialmente en Amazon y tiendas asiáticas. En la instancia aseguró que el gremio exigirá al Gobierno que dichos productos paguen IVA.

Cumsille fue consultado sobre cómo impacta al comercio local y al detalle el envío gratis de productos de Amazon a Chile por sobre 49 dólares, señalando que “impacta enormemente, yo diría que en primer lugar al Estado, a todos los chilenos, porque la mayoría de estas, llamémoslo importaciones, no pagan IVA, entonces nosotros estamos hablando con el Ministerio de Economía para que nos aclare cuál va a ser el tratamiento que van a tener estas compras al exterior”.

Lo anterior, según señaló, “porque todos sabemos que, por ejemplo, cosas que vienen desde la China, en muchos casos no pagan el Impuesto al Valor Agregado, y naturalmente en los momentos que estamos viviendo en nuestro país y en todo el planeta —pero a nosotros nos interesa Chile por supuesto— afecta mucho la falta de recursos para el Fisco”.

“Nos preocupa porque Amazon, como ustedes lo señalan, un gigante. Yo le diría a los consumidores chilenos que ya es hora de preferir el producto nacional y las compras dentro de las comunas del país, porque ahí en la comuna es donde están los cuerpos de Bomberos, la Cruz Roja, los clubes deportivos amateur, y el comercio generalmente participa en estas instituciones porque son parte de la comunidad, entonces hay que favorecer a la gente que tenemos en casa”, sostuvo.

El presidente del gremio agregó que el tratamiento a dichas importaciones por parte de particulares debe contemplar el cumplimiento de las reglas del juego “que se exigen al comercio establecido de nuestro país”, añadiendo que ante el Ministerio de Economía “más que consultar, nosotros vamos a exigir”.

“La verdad es que las reglas del juego tienen que se parejas y proteger también a la gente que está en este país (…) generando empleo, porque yo no sé Amazon qué empleo va a generar para el país, para los compatriotas (…). Hay gente que no ha podido encontrar trabajo, entonces eso es dramático también y yo no creo que Amazon vaya a venir a contratar a compatriotas para darles algún trabajo determinado”, declaró.

“Daño enorme al comercio”

Sobre cómo impactan dichas importaciones al comercio local, Cumsille indicó no tener a mano las cantidades exactas, pero aseguró que “dejan de pagar impuestos a nuestro país, eso es lo principal y sobre todo esto se ve cuando se acerca la navidad y ahora mismo (…) que estamos en cuarentena, que al comercio no lo dejan en muchos lugares tener ventas directas al público, consumidor y a las dueñas de casa que ahí viene el día de la madre y no lo van a poder hacer”.

“En cambio, estas compras con este sistema, de una importación directa de productos por parte también de los particulares, efectivamente es un daño enorme al comercio detallista establecido del país y (…) a la propia gente que está comprando del exterior, porque pierden sus puestos de trabajo”, adujo.

