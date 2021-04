Gastón Guiñez de 56 años vivía y trabajaba en su pyme pensando que el covid-19 no era real, lamentablemente tras contagiarse estuvo un mes intubado, y producto de su hospitalización perdió más de 20 kilos de masa muscular. En conversación con Expreso Bío Bío contó su testimonio.

“Yo era de las personas que no creía en esto, y trabajaba habitualmente haciendo la vida normal, visitando a los clientes, obviamente usando la mascarilla y todos los resguardos pero por los clientes, no por mí porque yo la verdad no creía en esto…hasta que me dio”, contextualizó el hombre.

Agregó que “fue terrible porque estuve 7 días prácticamente aquí en mi hogar, con fiebre, queriendo sanarme mediante ibuprofeno, ketoprofeno, pero no sucedió nada, hasta que mi esposa dice que va a llamar a la ambulancia de la posta central porque ya los labios los tenía morados, me costaba respirar, en fin…y de ahí yo ya no recuerdo mucho, porque prácticamente me fui echo bolsa para la posta”.

“Estuve a punto de morir”

Gastón comentó que lo intubaron de inmediato, y que estuvo en esa condición por un mes, estando en total casi dos meses hospitalizado.

“Cuando desperté los médicos me iban diciendo lo que me había sucedido, que había sido muy grave, que estaban comprometidos los riñones, los pulmones…tenía una diabetes que no tenía idea, bajé 21-22 kilos de masa muscular, lo que me trajo secuelas“, explicó y aprovechó la instancia para agradecer a los kinesiólogos y tens del quinto piso de la posta.

Al grupo de profesionales los describió como “gente muy esforzada”, y agregó “los vi preocuparse por mi, vi mucho amor en ellos, profesionales en lo que hacen, pero con falta de recursos, debo agregarlo (…) muchos turnos extensos que yo los vi, donde yo estuve no había ni aire acondicionado porque no se podía porque el virus se podía propagar, por lo tanto los calores te los encargo”.

“Los médicos cuando yo desperté me dijeron que estuve a punto de morir”, relató. De hecho, Gastón cuando despertó no podía hablar, ya que le habían realizado una traqueotomía, por lo que intentaba comunicarse en base a gestos con el equipo médico.

Salió de su hospitalización y tuvo que empezar un tratamiento con fonoaudiólogos para aprender a hablar, y actualmente se encuentra en proceso de aprender a caminar, “muchas cosas que yo daba por hecho, y hoy no es así”, agregó.

Producto de que la traqueotomía no estaba haciendo el efecto deseado, el hombre fue puesto en posición decúbito prono (de estómago) en reiteradas ocasiones, y hoy aún no cierra la herida del procedimiento médico en su tráquea, sin embargo, Gastón indicó que es la menor secuela que tiene producto de toda la situación.

“Poca empatía con los demás”

“Yo vi gente morir al lado mío, y eso es terrible, una experiencia que nunca pensé vivir… vi entrar gente (…) jóvenes, robustos, pero no resistieron”, lamentó.

Consultado respecto a aquellas personas que incumplen las medidas sanitarias, el trabajador afirmó que hay varios adjetivos que vienen a su mente, “irresponsabilidad, inconsciencia, poca empatía con los demás”.

“Yo entiendo a los jóvenes, se están perdiendo dos años de su juventud, dos años en que uno generaba amistades, romances, cosas que hoy los jóvenes no lo tienen, entonces tienen estas vías de escape, pero ellos no han entendido, el problema de la juventud como alguien dijo por ahí, es la juventud”, opinó.

Sin embargo enfatizó en que ve gente adulta “que incluso va a las fiestas con niños”. Manifestó que está en desacuerdo con ese tipo de salidas, pero que salir a trabajar por necesidad sí lo entiende, “es justificable cuando el Estado no te proporciona los medios para poder vivir (…) pero fiestas no lo puedo entender, me da mucha pena y rabia porque no solamente pueden contaminarse ellos, ellos propagan”.

“Muchas veces uno le da gracias a Dios y no le da gracias por las cosas que tiene dadas por hecho, respirar, poder ver, poder caminar…hoy yo estoy en esa parada, me levanto agradeciendo porque desperté, porque tengo la posibilidad de ver a mis seres queridos”, reflexionó.

Escucha la entrevista completa a continuación: