No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. El país concluyó un proceso de cuestionamiento constitucional activo que se prolongó durante cuatro años. Y lo hizo revalidando la constitución vigente. La ciudadanía rechazó dos veces consecutivas su reemplazo por un nuevo texto. En septiembre 2022, uno refundacional de la izquierda propuesto por la Convención, ayer otro consagratorio de conceptos caros para la derecha en materia de pensiones, educación, salud, tributos y valores.