Una amiga europea muy querida a la que infructuosamente he intentado convertir en pareja, me expresó su incomprensión indignada el domingo 22 de octubre porque los argentinos le habían dado el triunfo en primera vuelta al conductor de una economía que exhibía 142% de inflación interanual y llevado a la pobreza al 40% de la población. Ella misma me llamó el domingo en la noche para transmitirme su estupor por el amplio triunfo de Milei sobre Massa en la segunda vuelta presidencial.