Profesoras y profesores de 40 de 44 establecimientos de Santiago iniciaron un paro indefinido en "El Caballo de Plaza de Armas" tras no alcanzar un acuerdo con el alcalde Mario Desbordes. Los docentes reclaman falta de claridad en fechas de pagos atrasados, continuidad de beneficios previo al traspaso a SLEP, y respeto a los procesos de negociación colectiva ante presuntas amenazas. El alcalde Desbordes confirmó que se realizarán los pagos, aunque afirmó que no es una obligación legal del municipio, calificando la situación financiera como descalabro dejado por la administración anterior. Ante esto, instó a los profesores a regresar a clases para evitar la fuga masiva de alumnos y preservar la educación pública en la comuna de Santiago.

A las 8:00 horas de este miércoles, en “El Caballo de Plaza de Armas”, profesoras y profesores de Santiago iniciaron una paralización tras no lograr un acuerdo con el alcalde Mario Desbordes. 40 de 44 establecimientos de la comuna ratificaron el paro indefinido.

Los docentes acusan poca claridad con las fechas de pagos incumplidos, además de exigir continuidad de beneficios antes del traspaso a SLEP y respeto a los procesos de negociación colectiva tras presuntas amenazas.

En esa línea, también denuncian que las últimas propuestas de su empleador fueron entregados a última hora, limitando la discusión democrática en las bases docentes.

”Profesores, vuelvan a clases”

Frente a la situación, el alcalde Desbordes realizó un punto de prensa en el que confirmó que sí se realizarán los pagos y al mismo tiempo negó que esto fuera una obligación legal del municipio.

“Lamentable que los profesores insistan en paralizar, se les ha dicho insistentemente que los bonos se van a pagar”, afirmó en primera instancia. “Pese al descalabro financiero que dejó la señorita Irací Hassler y el señor Rodrigo Rocco”, agregó.

En ese sentido, explicó: “Son $6.800 millones, lo que cuesta el bono. Reconozcamos el esfuerzo que se está haciendo, no es una obligación legal nuestra, eso es falso, el convenio ya venció, no se renovó, no se hizo en la gestión anterior, pudiendo haberse hecho, y por lo tanto no tengo ninguna obligación legal”.

“Lo único que les pido a los profesores, vuelvan a clases, porque los alumnos se van a empezar a fugar en masa y van a terminar de matar la educación pública de la comuna de Santiago”, expresó.

En cuanto a las amenazas denunciadas por los profesores, señaló: “No sé por qué les preocupa que yo señale que le voy a consultar a la Contraloría si estoy obligado a pagar el bono que ellos señalan. Le pregunto un tercero que es por supuesto imparcial, pero lo más importante que es el técnicamente calificado para contestarme”.